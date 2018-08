Ciutadans no donarà suport al decret d'exhumació de Franco

Ciutadans no donarà suport al decret llei per blindar l'exhumació de Francisco Franco de l'altar major de la basílica del Valle de los Caídos. Malgrat que l'executiu socialista va dir que aprovar un decret llei molt breu és la forma més adequada per retirar les restes mortals del dictador, Albert Rivera creu que no ho és perquè "després de 40 anys" l'exhumació de Franco no es pot considerar una qüestió "d'urgència".

Això sí, el líder de la formació taronja no ha revelat si hi votaran en contra o s'abstindran en la votació. Diu que ho decidiran quan es conegui el contingut del decret que veurà la llum després del consell de ministres d'aquest divendres. I, de fet, ha insistit que a la majoria d'espanyols, "més que els ossos de Franco, els importa l'educació, el futur del mercat laboral o la seguretat davant el terrorisme".

Un cementiri "nacional"

Rivera ha dit que centrar-se només en els ossos és "buscar maniqueisme" i, per això, ha demanat que es parli de "reconciliació". També ha proposat que s'inclogui la creació d'un cementiri "nacional" on puguin compartir espai les víctimes dels dos bàndols.

Sobre la polèmica dels llaços grocs

Després d'una setmana d'acusacions creuades, el líder de Ciutadans també ha alertat del "perill" que suposa que els Mossos identifiquin els que retiren llaços grocs i actuïn com a "policia política". Això sí, sobre la crida que ha fet el seu partit a retirar llaços grocs, Rivera ha reconegut: "Jo no n'he retirat cap, em dedico a altres coses". I ha dit que, malgrat que es tracta d'una mesura "excepcional", només s'aturaran quan l'Estat els retiri. "Haurien de ser els Mossos, la policia o els que es dediquen a netejar una ciutat", ha afegit.