Franco serà enterrat el 10 de juny al panteó familiar del Pardo

La portaveu del govern espanyol, Carmen Calvo, ha donat avui una data que s'esperava des de fa molt de temps: Franco serà exhumat i inhumat al panteó familiar de Mingorrubio, al cementiri del Pardo, el dia 10 de juny. Diguin el que diguin els hereus de Franco, el govern seguirà amb un procediment que fa molts anys que dura. El 10 de juny és després de les eleccions espanyoles, però Calvo diu que no podia coincidir amb el procés electoral i és quan es conclou el procediment administratiu. "El cementiri del Pardo és de titularitat estatal i reuneix les condicions idònies per rebre les restes humanes", ha dit Calvo.

Calvo ha reiterat que el recorregut per exhumar el dictador ha sigut llarg: va començar amb l'aprovació de la llei de memòria històrica del 2007, l'estudi dels experts que es va fer públic el 2011, el reial decret llei que es va aprovar el 24 d’agost, per exhumar Franco, amb 176 vots a favor, 165 abstencions (PP i Ciutadans) i dos diputats del PP en contra, i tots els informes que han anat fent públics diferents organismes internacionals com les Nacions Unides. "El dictador no pot continuar en una tomba d'estat i en un lloc d'exaltació" ha dit Calvo.

Pel que fa a tots els obstacles que ha posat sempre el prior del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, perquè els tècnics entrin a la basílica i treguin el dictador, Calvo ha assegurat que tenen el permís explícit i públic de l'Església catòlica: "Tenim el pronunciament formal de l'Església catòlica que no s'oposarà a l'exhumació".

¿L'exhumació, però, es podrà fer si hi ha un canvi de govern? "Estem en un estat de dret, i només és possible o la modificació de la norma que obliga a exhumar el dictador o l'execució de l'exhumació", ha dit Calvo. "Havíem de posar una data per concloure el procediment que vam obrir amb l'aprovació del reial decret llei".

¿Què passarà després de l'exhumació? Calvo tampoc ho pot decidir perquè hi ha eleccions. "El més urgent era exhumar les restes del dictador perquè allà només hi pot haver les restes de les víctimes de la Guerra Civil. És important que el Valle de los Caídos sigui un lloc de memòria i de record".

Calvo també ha assegurat que el lloc i la data d'inhumació del dictador la decideix el govern perquè la família insisteix en traslladar-lo a l'Almudena: "La família va tornar a dir el 7 de març que volia traslladar-lo a l'Almudena, i com que això no és possible el govern pren aquesta decisió".

El govern espanyol posa aquesta data, però també aclareix que pot canviar si el Tribunal Suprem suspèn o anul·la l’acord del 15 de febrer que ordena executar l’exhumació de les restes del dictador: "Hem de complir amb les resolucions del govern, però no podem entrar en l’àmbit judicial", ha dit Calvo, que ha insistit que tot el procés s’ha allargat molt per les traves que han posat els hereus del dictador i el seu entorn.

No hi haurà imatges. En un comunicat, el govern espanyol ha explicitat que només podran assistir a la inhumació els familiars, que podran organitzar, si volen, una cerimònia "breu i íntima": "S’adoptaran les mesures necessàries per evitar l’ús de mitjans de captació i reproducció d’imatge i so".