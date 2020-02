Un il·lustrador de Cadaqués dibuixa el cartell de la nova pel·lícula de Wes Anderson

260x366 Un il·lustrador de Cadaqués dibuixa el nou pòster de Wes Anderson / Twentieth Century Studios Un il·lustrador de Cadaqués dibuixa el nou pòster de Wes Anderson / Twentieth Century Studios

No hi ha director en el cinema actual amb un gust més exquisit que Wes Anderson. Les seves pel·lícules són, abans que res, mecanismes estètics dissenyats amb una meticulositat que frega l'obsessió. Anderson no deixa un sol detall a l'atzar: la composició del pla, el decorat, el vestuari i, per descomptat, els pòsters. Aquest dimarts es va fer públic el de la seva pròxima pel·lícula, The French Dispatch, una deliciosa il·lustració que presenta alguns dels personatges de la pel·lícula a través d'una secció vertical d'un edifici de tres plantes dibuixada en un estil que evoca el de les portades del New Yorker.

El cartell, que ha entusiasmat els seguidors d'Anderson, no és obra d'un prestigiós artista novaiorquès sinó de Javi Aznarez, un il·lustrador i pintor de Barcelona que viu a Cadaqués, on té un estudi taller compartit amb Elodie des Longchamps i Ilich Roimeser, El Taller de Tabakov. Aznarez, que exposa sovint la seva obra al taller, també ha publicat un còmic al mercat francès, Pigeons verts, amb color de Xavi Casals, i el 2017 va publicar Ventvolgut estrangulador (Hotel Marciano Editions), i de cara a l'any que ve prepara Los decapitados. Segons la seva web personal, el seu treball a The French Dispatch no acaba amb el pòster, sinó que ha fet algunes il·lustracions per a la pel·lícula. I no és la seva primera col·laboració cinematogràfica, ja que també va firmar l' storyboard de La vídua, l'última pel·lícula de Neil Jordan.

651x476 Fotograma de 'The French Dispatch' / Twentieth Century Studios Fotograma de 'The French Dispatch' / Twentieth Century Studios

La influència de l'estètica de les portades del New Yorker en el cartell d'Aznarez no és casual: The French Dispatch gira al voltant d'una revista fictícia lliurement inspirada en el New Yorker, del qual Wes Anderson és un acèrrim seguidor que col·lecciona volums dels anys 40 i 50. La pel·lícula es va rodar a Angulema, seu del famós festival de còmic, però en la ficció es transformarà en Ennui-sur-Blasé, una ciutat inventada. Bill Murray interpreta el director de la revista, Arthur Howitzer Jr., que s'inspira en l'editor fundador del New Yorker, Harold Ross. Altres membres de la redacció de The French Dispatch estan interpretats per Elisabeth Moss, Owen Wilson i Tilda Swinton.