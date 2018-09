La Generalitat proposarà Iolanda Batallé per dirigir l'Institut Ramon Llull

L’escriptora i actual editora dels segells Rata i Catedral d’Enciclopèdia Catalana, Iolanda Batallé, dirigirà l’Institut Ramon Llull. El seu nom serà el que proposarà la Generalitat a la reunió que ha de mantenir la junta rectora del patronat del Llull a finals d’aquest mes, i on hi ha representades les tres institucions que la formen -la data inicial és el 26 de setembre, però es podria modificar per qüestions d’agenda-. La Generalitat, que aporta més del 90% dels prop de 10 milions de pressupost que gestiona el Llull, es reserva la potestat de proposar el nom, que previsiblement tindrà el vistiplau del govern de les Illes Balears i de l’Ajuntament de Barcelona.

Tal com va avançar l’ARA dimecres passat, l’actual director, l’escriptor Manuel Forcano, va anunciar als treballadors de la institució que deixaria el càrrec després de dos anys i mig. Només va transcendir que el seu relleu seria una dona, per primera vegada en els setze anys d’història de la institució responsable de la internacionalització de la cultura catalana. Segons ha pogut saber l’ARA, Batallé, una altra professional vinculada al sector editorial, ocuparà el càrrec a petició de la consellera Laura Borràs.

Iolanda Batallé (Barcelona, 1971) és autora de tres llibres de ficció: Faré tot el que tu vulguis (amb el qual va guanyar el Premi Prudenci Bertrana el 2013), El límit exacte dels nostres cossos (2011) i La memòria de les formigues (2009). Però sobretot és coneguda per la seva entusiasta i efusiva feina d’editora. El 2015 va emprendre un projecte molt personal llançant dos nous segells dirigits al públic adult, Rata i Catedral, que van sorgir del Grup Enciclopèdia Catalana, en què treballa des del 2009 i en què s’havia ocupat prèviament dels segells infantil i juvenil La Galera i Bridge. Caldrà veure qui s’ocuparà a partir de la tardor de la direcció editorial dels segells d’Enciclopèdia, que seguint l’olfacte i intuïció de Batallé fins ara ha obert la porta a autors com Han Kang, Josep Lluís Badal, Natàlia Cerezo, Flavia Company i Jonas Jonasson. Abans encara havia exercit d’editora i cap de premsa a Random House Mondadori. També ha col·laborat en diversos mitjans i com a professora a la UPF, a l’Escola d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonès i a la Chadwick School de Los Angeles.

Tant la seva experiència laboral com el fet d’haver viscut en uns quants països i parlar diverses llengües són imprescindibles per exercir el nou càrrec. Llicenciada en filologia anglesa i en periodisme, en el seu currículum hi consta un MBA d’Esade i estades a les universitats de Berkeley i Southampton.

Un dels reptes importants de cara al 2019 que haurà d’afrontar serà la presència de Barcelona com a ciutat convidada a la Fira del Llibre de Buenos Aires. Però també haurà d’ampliar el que ha sigut el seu radi d’acció i promocionar a escala internacional les altres àrees de la cultura catalana i els seus lectorats amb un pressupost gens ufanós.