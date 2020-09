El Govern declara la cultura "bé essencial"

Tal com va avançar la consellera de Cultura, Àngels Ponsa, aquest dimarts el Govern ha declarat la cultura "bé essencial". Segons el Govern, "l'acord ha de servir com a punt de partida per elaborar el marc normatiu que garanteixi i reguli l’accés a la cultura i els drets culturals de la ciutadania, que permeti accelerar la represa dels diversos sectors culturals i que doni resposta a les necessitats dels professionals i dels sectors esmentats, per dignificar tant els perceptors com els emissors de la cultura".

Un dels propòsits és engegar els tràmits perquè en cas d'un empitjorament de la pandèmia hi hauria espais culturals que no caldria tancar. "Aquesta declaració forma part d’un pla per preservar la cultura davant de noves restriccions i establir una sèrie d’accions que donin cobertura als drets culturals dels ciutadans i a les indústries i als sectors creatius", expliquen fonts del Govern. El què, el com i el quan és justament el que ha començar a treballar la Generalitat, que admet que les mesures restrictives implantades durant la pandèmia "han tingut un impacte econòmic especialment significatiu en el sector cultural, que ha vist paralitzada durant mesos l'activitat, amb una represa encara molt limitada, tot i que progressiva, per garantir la seguretat i salut de les persones".

La declaració de la cultura com a bé essencial ja existeix en altres països europeus, on tant els treballadors com les empreses tenen més cobertura econòmica.

L'acord del Govern arriba el mateix dia en què s'ha aprovat l'ampliació d'aforaments d'espais escènics i musicals de Barcelona i l'àrea metropolitana, del 50% al 70%.