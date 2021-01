El Govern no rectifica: les llibreries hauran de tancar els caps de setmana

El Gremi de Llibreters ha estat negociant amb la Generalitat fins a l'últim moment, però aquest divendres a la tarda han fet públic que no hi haurà marxa enrere: tal com van anunciar dilluns, les llibreries, com totes les botigues de productes no essencials, hauran de tancar els propers dos caps de setmana per un repunt en la incidència de la pandèmia. A més, les llibreries que facin més de 400 metres quadrats hauran de tancar cada dia fins al 17 de gener, perquè no es permet acotar espais, com s'havia interpretat fins ara.

Les llibreries, per tant, " no tenen consideració de bé essencial, tot i l'acord de govern sobre l'essencialitat de la cultura", critiquen des del Gremi. La seva presidenta, Maria Carme Ferrer, ha mantingut reunions cada dia amb la conselleria de Cultura però també se n'han demanat "al més alt nivell" preveient que hi pugui haver noves restriccions o l'allargament de les actuals.

El Síndic de Greuges demanava aquest mateix divendres revisar la suspensió de les extraescolars i el tancament de les llibreries, que considerava "desproporcionat". Finalment, no passarà.

La Cambra del Llibre ha emès un comunicat en què afirma que se sent "decebuda i enganyada" per la decisió de no incloure les llibreries en les activitats essencials. L'entitat que agrupa el sector del llibre (els gremis d'editors, llibreters, distribuïdors i de la comunicació gràfica) mostra la seva "profunda preocupació per la manca de credibilitat de la Generalitat" perquè amb aquesta decisió ha incomplert la resolució del 22 de setembre que declarava la cultura bé essencial "per al desenvolupament integral de la persona". Davant d'aquesta decisió, la Cambra del Llibre ha assegurat que "continuarà lluitant perquè el llibre mantingui el paper essencial a la vida dels ciutadans".