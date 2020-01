Els Grammy consagren Billie Eilish com a estrella

Disc de l'any, millor cançó, millor enregistrament, millor disc de pop i millor artista revelació: aquests són els Grammy amb què l'acadèmia musical nord-americana ha premiat Billie Eilish. Era la primera vegada que estava nominada als Grammy i ha arrasat. La rapidesa amb què està aconseguint fer història és ben bé tot un senyal d'aquests temps. La fita té pocs precedents en la història d'aquests premis, sobretot per la magnitud dels guardons que ha guanyat Eilish.

Encara no fa un any, el 9 de març del 2019, Billie Eilish va actuar al Sant Jordi Club de Barcelona. De fet, ni tan sols havia publicat el disc When we all fall asleep, where do we go? Però l'artista californiana, nascuda el 18 de desembre del 2001, ja començava a ser un fenomen. Sis mesos després va omplir el Palau Sant Jordi. El seu pop entre tenebres i vulnerabilitats estava connectant amb el públic, i de quina manera. La indústria musical nord-americana se n'ha fet ressò i ha consagrat Billie Eilish com a estrella.

En la gala celebrada aquest diumenge a Los Angeles, When we all fall asleep, where do we go? ha estat considerat el disc de l'any; la Bad guy, la millor cançó i el millor enregistrament, i Eilish la millor artista revelació (artista nova segons la terminologia dels Grammy), una categoria en la qual també hi havia Rosalía com a nominada. Tot i no guanyar aquest premi, Rosalía també ha fet història als Grammy perquè El mal querer ha guanyat el guardó al millor disc de música urbana o alternativa llatina.

Rosalía és la primera dona catalana que ho aconsegueix després de la pianista Alicia de Larrocha, i se suma també al selecte grup d'artistes i grups de l'Estat que han guanyat un Grammy (més enllà dels que han sigut premiats en els Grammy Llatins), com ara Jordi Savall, Josep Carreras, Enrique Iglesias, Julio Iglesias, Plácido Domingo, La Quinta Estación i un Alejandro Sanz que aquest diumenge ha guanyat el guardó al millor àlbum de pop llatí per #Eldisco; és el quart Grammy del músic madrileny.

En el discurs d'agraïment, Rosalía ha combinat l'anglès, el castellà i el català: "És un honor rebre aquest premi, però alhora el que més m'emociona és que aquesta nit podré fer una actuació inspirada en el flamenc per a tots vosaltres, i això significa molt per a mi. Significa tant que em sembla al·lucinant". Les paraules en català anaven adreçades a la família: "Us estimo molt. Gràcies, perquè sense vosaltres no hauria pogut arribar fins aquí".

Efectivament, en la segona part de la gala Rosalía va interpretar Juro que, la cançó que va estrenar fa uns dies i que seguint la línia d' El mal querer combina el tango flamenc amb la producció electrònica, i va completar l'actuació amb Malamente, el tema que la va llançar a la fama internacionalment i amb el qual ja va guanyar dos Grammy Llatins el 2018.

A més del triomf de Billie Eilish, uns Grammy amb domini femení també han premiat Lizzo, que s'ha endut tres guardons: millor disc de pop urbà contemporani ( Cuz I love you), millor actuació solista de pop ( Truth hurts) i millor actuació de R&B tradicional ( Jerome).

En altres categories, el raper Tyler, The Creator, que al juny actuarà al Primavera Sound, ha guanyat el Grammy al millor àlbum de rap per Igor; Elvis Costello, el de millor disc de pop vocal tradicional ( Look now); Vampire Weekend, el de millor disc de música alternativa ( Father of the bride); Cage The Elephant, el de millor àlbum de rock ( Social cues), Angelique Kidjo, el de millor disc de world music ( Celia, el seu homenatge a Celia Cruz); Anderson .Paak, el de millor disc de R&B ( Ventura); Chick Corea el de millor àlbum de jazz ( Ride me back home), i, en l'apartat de clàssica, la mezzosoprano Joyce DiDonato, el de millor disc de solista vocal per Songplay. I Michelle Obama s'ha endut el Grammy al millor àlbum de spoken word per Becoming.

També han obtingut reconeixement Gustavo Dudamel, el Kronos Quartet, Marc Anthony, Gloria Gaynor, Tanya Tucker, Willie Nelson, Brad Mhledau, Esperanza Spalding, John Williams i The Chemical Brothers, entre d'altres.