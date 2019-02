'Green book' triomfa en els Oscars més repartits

El melodrama 'Green book' ha triomfat als Oscars emportant-se el premi a la millor pel·lícula millor guió original i millor actor secundari (Mahershala Ali). La pel·lícula és el primer treball dramàtic de Peter Farrelly, el director de comèdies com 'Alguna cosa passa amb la Mary' i 'Dos ximples molt ximples. 'Green book', que no estava nominada a millor direcció, ha imposat el seu discurs conciliador sobre el conflicte racial als Estats Units que articula a través de la relació entre un brillant pianista negre i el seu conductor blanc d'origen italià, que viatgen plegats a través del sud racista del país forjant una amistat que supera les seves diferències culturals. Basada en un història real, 'Green book' és un film de nobles ambicions però discrets resultats artístics, llastrat per la convencionalitat de les formes, apegat a la fórmula de contraposar dos personatges antagònic que acaben trobant punts en comú a la manera de 'Tot passejant Miss Daisy', que també va triomfar als Oscars en el seu moment.

Tot i que 'Roma' no ha pogut guanyar l'Oscar a la millor pel·lícula que tant cobejava Netflix, el seu director Alfonso Cuarón ha sigut un dels grans protagonistes de la nit i s'ha endut el premi a millor direcció, fotografia i film de parla no anglesa. En recollir aquest últim premi ha reconegut amb ironia la influència que havien tingut en ell el “cinema estranger” de “pel·lícules com 'El padrí', 'Tauró', 'Ciutadà Kane'...”) i ha homenatjat els seus companys nominats citant Claude Chabrol, que deia que “no hi ha una Nova Onada, sinó un oceà i tos els nominats d'aquesta categoria són un oceà”. També ha estat elegant en rebre l'Oscar a millor fotografia recordant al seu director de fotografia habitual, Emmanuel 'Chivo' Lubezki: "Billy Wilder tenia un frase al seu despatx que deia "Què faria Lubitsch?" i jo sempre pensava "Què faria el Chivo?"". Amb el premi a millor director per a Cuarón ja són cinc els Oscars a la millor direcció consecutius que han guanyat directors mexicans: dos Cuarón, dos Alejandro G. Iñárritu i un Guillermo del Toro.

Olivia Colman dona la sorpresa i Lady Gaga plora

Han sigut uns Oscars repartits: 'Black Panther' s'ha endut els premis de música original, vestuari i direcció artística i 'Bohemian Rhapsody' ha estat el film més premiat acumulant quatre estatuetes: la de Rami Malek com actor i tres de tècniques (muntatge, mescla de so i edició de so), però no s'ha sentit cap agraïment a Bryan Singer, el director del film, absent de la gala i de la promoció del film per les acusacions d'agressió sexual que pesen sobre ell. Com era previsible, 'Ha nacido una estrella' ha guanyat l'Oscar a millor cançó, amb una Lady Gaga plorosa reivindicant l'esforç i el treball perquè “no és guanyar el que importa, sinó no donar-se per vençut”; la gran sorpresa l'ha donat una Olivia Colman superada per la situació i alhora molt divertida imposant-se a Glenn Close en l'Oscar a la millor actriu per 'La favorita'.

Però el premi més sonat de la nit –i un dels més esperats– ha estat el premi de millor guió adaptat per 'Infiltrado en el KKKlan', que el seu director Spike Lee ha recollit abraçant-se primer a Samuel L. Jackson, amenaçant el realitzador amb un “no em talleu, fills de puta!” i dedicant el premi als seus avantpassats, víctimes del “genocidi del poble negre”. Per rematar el discurs, ha recordat que les eleccions són a tocar: “Hem d'estar en el bàndol correcte de la història. Hem de fer una tria moral entre l'odi i l'amor. Fem el que toca fer! [Let's do the right thing!]”.

Una gala avorrida i falta de grans moments

Com fa un parell d'anys, els Oscars han començat amb una actuació musical. Però si aquella vegada va ser un Justin Timberlake pletòric entrant per la porta principal i barrejant-se amb el públic, ara han sigut uns Queen de circumstàncies (els supervivents Brian May i Roger Taylor i el recanvi impossible de Mercury, Adam Lambert) fent versions retallades de 'We will rock you' i 'We are the champions': Una aposta tan segura com poc memorable. I per fer oblidar ràpidament la falta de presentador, Tina Fey, Amy Poehler i Maya Rudolph han sortit a presentar el primer Oscar i llançar els primers dards de la nit: “No tenim presentador, no hi ha Oscar popular... I Mèxic tampoc pagarà el mur”, deia Rudolph, mentre Fey prometia entrepans de formatge del Fyre Festival per a tots els convidats.

Molts hauríem firmat perquè les tres còmiques es quedessin la resta de la nit, però uns Oscars sense presentadors volen dir, irònicament, presentadors a dojo, així que la nit ha consistit en una desfilada constant d'actors i actrius recitant el 'teleprompter', obrint els sobres i llegint els guanyadors. Alguns han trencat la monotonia: Melissa McCarthy amb el seu vestit de conillets xerraires, Trevor Noah disparant acudits contra Mel Gibson o Samuel L. Jackson sortint del guió per informar Spike Lee que els Knicks havien guanyat el partit però la majoria s'han limitat a exhibir carisma i fotogènia. Tampoc els discursos –tret del de Spike Lee– han marcat la diferència i, a la meitat de la gala, semblava que l'únic que passaria a la història dels Oscars seria el gif de Javier Bardem entregadíssim amb l'actuació de Queen. Bardem per cert, ha protagonitzat un dels moments més polítics presentant en castellà (amb subtítols en anglès) l'Oscar a la millor pel·lícula de parla no anglesa. “No hi ha fronteres ni murs que frenin l'enginy i el talent”, ha dit l'actor en clara al·lusió a Trump.

L'absència de presentador s'ha traduït en un ritme àgil, gairebé frenètic: els premis s'anaven succeint a una velocitat inèdita, però s'oblidaven igual de ràpid. Si l'èxit d'una gala es mesura en la quantitat de moments memorables, la dels Oscars quedarà com una de les pitjors. Ni tan sols les cançons han aixecat el nivell, retallades a minut i mig per no alentir el ritme de la nit, tret del 'Shallow' de Lady Gaga i Bradley Cooper, que òbviament va brillar més que la resta. Per a l'èxit de la gala tampoc va contribuir que la majoria dels premis anessin a parar als teòrics favorits ('Spiderman: Un nou univers' com a film animat, 'Free solo' com a documental, etc), deixant poc espai per a la sorpresa. Al final, l'Acadèmia ni tan sols ha aconseguit l'objectiu de baixar de les tres hores (la gala ha durat tres hores i 20 minuts), però el més greu és que s'ha fet llarga i avorrida.

Rècords en diversitat

Entre les curiositats de la gala, un descuit imperdonable: no citar Stanley Donen, mort aquest dissabte, durant l'In Memoriam. També el simpàtic discurs de la directora a l'Oscar pel curt documental, 'Period. End of sentence', que explora els significats culturals de la menstruació en un poblet de l'Índia. "No estic plorant perquè tingui la regla", ha començat el l'agraïment. "No em puc creure que un curt sobre la menstruació hagi guanyat l'Oscar. Per favor, que el període ['period' en anglès, pot significar punt o menstruació] sigui només el final de la frase, no de l'escolarització de les nenes". L'Acadèmia, per cert, ha premiat un nombre rècord de dones (15) i persones negres (7), traslladant al palmarès la xifra rècord de nominacions femenines i afroamericanes d'aquest any i, per tant, confirmant l'aposta per la diversitat i el feminisme dels Oscars. Ja només falta que guanyin les millors pel·lícules, però potser això és demanar massa als acadèmics.