El Grup62 s'atrevirà amb la 'Història mundial de Catalunya'

El Grup62 està tenint "un any molt bo", en paraules del director editorial Emili Rosales. Ha tret al mercat llibres d'un èxit comercial incontestable i, sobretot, ha millorat la seva posició en la no-ficció, gràcies al llibre 'Operació urnes', les memòries d'Antoni Bassas, els diversos assajos de Noah Yuval Harari i la novetat de Jaume Funes. "Aquests èxits formen part del nostre projecte i permeten revertir en llibres que tenen gran rellevància cultural", afegia Rosales.

I aquest final d'any el gran esdeveniment editorial serà la publicació el 14 de novembre de la 'Història mundial de Catalunya' que ha coordinat Borja de Riquer. Es tracta d'un volum poderós, de 800 pàgines, que segueix el model de la 'Història mundial de França' de Patrick Boucheron, que és un èxit popular aclaparador (150.000 exemplars venuts) i que proposa una mirada alternativa a la història. "És una selecció dels fets de la història que siguin singulars, innovadors, que impliquin la rellevància i influència de Catalunya cap enfora, variats en la seva temàtica i que donen una visió polifònica del país", explica De Riquer. Hi haurà les dates clau de la història però vistes amb una nova perspectiva, que parteix de recerques recents dels experts de cada àmbit. Hi escriuen 99 especialistes, veterans i joves (hi haurà els últims articles d'Eva Serra i Josep Fontana, i també de Jordi Coca o Sergi Pàmies). Els principals assessors són Joaquim Albareda, Isabel Rodà, Miquel Molist i Josep M. Salrach. L'objectiu és "oferir al lector un llibre d'àmplia consulta i de fàcil lectura sobre la història de Catalunya per incentivar la curiositat intel·lectual del lector", diu De Riquer. Hi haurà capítols dedicats, per exemple, a la descoberta de la primera representació que s'ha trobat a Europa de la violència, que té 10.000 anys d'història; com Catalunya va crear el cotxe més potent del món a principis del XX; l'existència d'espies industrials a sou viatjant per Europa; aportacions catalanes a la gastronomia, des d'El Bulli al vi que triomfava a l'Imperi Romà; la representació de la Fura dels Baus als Jocs Olímpics, i l'entrada a Nàpols d'Alfons V el 1443. El primer és una troballa de fa 400.000 anys en una cova del Rosselló i l'últim és la proclamació 'sui generis' d'independència el 27-O, que escriu l'historiador Josep Maria Muñoz.

Entre els títols que ha presentat per al 2019 Rosales hi ha una nova novel·la de Maria Barbal que se situa en l'entorn i l'època del famós 'Pedra de tartera' quaranta anys després. A finals del 2018 sortiran llibres destacats que recuperen títols imprescindibles de la literatura catalana: el 'Papa Borja' de Joan F. Mira; la selecció dels millors llibres de Màrius Sampere (escollits per ell abans de morir) a 'Descodificacions', i la nova edició de la Montserrat Roig periodista d''Un pensament de sal, un pessic de pebre', a més del Gabriel Ferrater ja presentat 'Les dones i els dies'. També sortirà el diari inèdit del germà, Joan Ferraté, sobre el desig eròtic homosexual. En el capítol de clàssics en català, sortiran els diaris de Charles Baudelaire, ja han sortit els contes de Katherine Mansfield i falta la poesia de Sylvia Plath.

Entre els autors catalans menys coneguts pels quals apostarà Empúries hi haurà els llibres de Sebastià Portell, Marta Batallé, Neus Canyelles i Damià Bardera.