Valentí Puig, Hausson, Fina Miralles i 'Catorze', Premis Nacionals de Cultura

El Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA) ha anunciat aquest dijous els 10 guanyadors dels Premis Nacionals de Cultura, la màxima distinció que s'atorga al país en l'àmbit cultural. El seu president, Carles Duarte, ha defensat que "en un moment convuls, els premis són l'expressió d'un missatge que afirmen la vitalitat, la vigència i el paper decisiu que la cultura ha complert en el passat, compleix avui i ha de complir en el futur".

Enguany s'han premiat sis personalitats de diferents àmbits i quatre entitats, de manera que es reconeix més que mai el treball d'institucions col·lectives i de país. Són la fundació Pau Casals, la fundació de la Festa Major de Gràcia (que ha celebrat 200 anys d'història), el Centre de Titelles de Lleida (que aquest maig celebrarà la 29a edició de la seva fira, una referència al sector) i el magazín cultural digital 'Catorze', que dirigeix la periodista col·laboradora de l''Ara Llegim' Eva Piquer, "per la vocació de ser un intèrpret rellevant de la contemporaneïtat". El CoNCA ha destacat que s'ha buscat l'equilibri entre trajectòria i innovació, entre generacions i també una representació del territori.

Tot i que els premis no s'adscriuen a disciplines, com cada any hi ha una representació important de l'àmbit literari. A més de 'Catorze', s'han premiat dos autors en llengua catalana i amb llargues trajectòries, el poeta de Ponent Jordi Pàmias, "per l'excel·lència en la representació cultural del territori" de la seva obra, i Valentí Puig per "la construcció d'una veu i una mirada personals amb vocació universal". Es dona la curiositat que el 2014 Puig va dimitir del CoNCA com a crítica no a l'entitat sinó "a la deriva institucional de Catalunya", com ell ha recordat fent referència a una "relació inconfessable", tot i que ha defensat l'entitat, la seva llibertat ideològica i els seus anys al càrrec. Puig ha alertat del risc de "la destrucció del llenguatge" que s'està vivint i que ell relaciona amb "la manca d'espai per a la literatura en el nostre món". "El llenguatge està perdent 'standing'", opina posant d'exemple l'èxit de les sèries de televisió per davant d''Els tres mosqueters'. "A Barcelona necessitem més esnobisme. Ara estem en un moment de dubte. No parlo de política, sinó d'un fet social: de la creixent desconnexió entre la cultura i la societat. Estem entrant en un terreny perillós de simplificació quan cada vegada som societats més complexes". Duarte ha reblat: "Hem deixat de reverenciar les paraules".

L'àmbit escènic també té preeminència en els premis. A més del Centre de Titelles de Lleida, s'han reconegut dos intèrprets singulars: el director i actor tel·lúric Albert Vidal i el mag renovador de l'il·lusionisme Jesús Julve, Hausson, vinculat a La Seca Espai Brossa. Tant Julve com els responsables del Centre de Titelles han destacat l'impuls que suposaran els premis per a dos gèneres i sectors massa vegades oblidats. El director de la Fundació Pau Casals també ha aprofitat per demanar que la fama de Pau Casals no vagi en contra del coneixement popular del seu llegat, que és "la defensa dels valors de la música", al seu propi país. Albert Vidal, emocionat, ha reivindicat que "un país que defensa amb força les seves arrels, el porta a un renaixement de les arts i la cultura"

També s'ha premiat el director i gestor teatral Josep Anton Codina, i així "es reivindica la importància de la pedagogia en el món artístic". Codina ha afirmat que "l'únic que queda és la feina feta" i ha afegit, humilment: "He mirat de fer-la bé". Pel mateix camí ha anat Eva Piquer quan ha dit que "la cultura és allò que queda quan no queda res" i ha defensat la visió positiva de la cultura que emet des d'un magazín "modest, artesanal, fet des de l'absoluta llibertat".

Entre les personalitats premiades a títol individual només hi ha una dona, l'artista plàstica Fina Miralles, pionera del 'land art' i el 'body art' al nostre país, a qui el Macba dedicarà una antològica. "L'interessant de l'ésser humà és la possibilitat de contagiar-nos els uns als altres", ha afirmat.

Els premis, valorats cadascun en 15.000 euros, s'entregaran el 29 de juny al Teatre Zorrilla de Badalona. Per desè any consecutiu els Premis Nacionals els ha entregat el CoNCA, que ha incorporat candidatures provinents del sector a més de les pròpies propostes. L'ens està format des del 2012 per Carles Duarte (president), Gemma Sendra (vicepresidenta), David Albet, Mercè Gisbert, Pilar Parcerisas i Isona Passola, i des del 2016 està en revisió parlamentària el seu model competencial i d'elecció dels seus membres.