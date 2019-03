Una Ibercamera amb grans noms i el debut aquí del director estrella Teodor Currentzis

El pianisme femení i "els matrimonis simfònics" són dos dels conceptes que configuren el relat de la promotora Ibercamera. Lògicament, tots dos són presents en la temporada 2019-2020, que se celebrarà a L’Auditori de Barcelona i al Palau de la Música del 6 de novembre d’aquest any al 2 de juny del 2020 i que inclou noms com ara les pianistes Maria João Pires, Martha Argerich i Varvara i directors com Pinchas Zukerman, al capdavant de la Royal Philharmonic, Valery Gergiev, amb l’orquestra del Mariinsky, i el debut a Barcelona de la batuta de Teodor Currentzis, director titular de la Simfònica SWR Stuttgart i ara com ara un dels directors "més desitjats", segons recorda el president d’Ibercamera, Josep Maria Prat.

Currentzis és un dels reclams de la temporada (el 4 de març del 2020 a L’Auditori) i, a més, s’enfrontarà a dues paraules majors: la 'Simfonia Tità' de Mahler i 'Mort i transfiguració' de Strauss. La intenció d’Ibercamera és fidelitzar el director grec nacionalitzat rus gràcies al conveni que té la promotora amb la Simfònica SWR Stuttgart; de fet, repetirà en el curs 2020-2021.

Per a Prat, la bona salut de la programació, que en la temporada 2018-2019 ha tingut 1.300 abonats i una mitjana de 1.676 entrades venudes per concert, respon a una filosofia basada en entendre "la música com a servei". El pressupost de la 36a temporada d’Ibercamera és d'1,35 milions d’euros, lleugerament inferior al de la temporada 2018-2019. Les subvencions públiques previstes són 114.000 euros, un 8% del total.

"Tenim el suport continuat i permanent dels espectadors perquè servim el públic i músics que serveixen als compositors. I mantenim un diàleg directe amb els músics", ha dit Prat aquest dimarts durant la presentació d’una temporada amb deu concerts que inaugurarà el pianista rus Evgeni Koroliov al Palau de la Música, on el 6 de novembre interpretarà les 'Variacions Goldberg', de Bach. "Diu la Maria João Pires que sempre hem de procurar tornar a Bach per qüestions de salut metal", recorda Prat. Aquesta vega qui hi torna és Koroliov, que ja va tocar les 'Variacions' al Petit Palau l’any 2013.

La celebració de Beethoven

Ibercamera també se suma a la celebració del 250è aniversari del naixement de Beethoven, que serà present en el programa de quatre concerts. L’Auditori acollirà el 18 de novembre la 'Novena' a càrrec de l’Orquestra de l’Òpera de Praga dirigida per Karl-Heinz Steffens i amb l’Orfeó Donostiarra. "Ens costa trobar bons beethovenians –admet Prat–, però l’any passat Steffens va fer una 'Heroica' magnífica amb la Philharmonia Orchestra i ara tornarà per dirigir la Novena". Beethoven també serà el protagonista d’un dels moments més esperats de la temporada: la interpretació del 'Concert per a violí, en re major, op. 61' que farà Pinchas Zukerman, solista i director de la Royal Philharmonic, el 21 de maig del 2020 a L’Auditori; el programa de Zukerman es completarà amb dues obres de Brahms: les 'Variacions sobre un tema de Haydn' i la 'Simfonia núm. 2'.

La 'Sonata per a violí i piano núm. 10' de Beethoven formarà part del repertori que compartirà Maria João Pires amb el jove violinista japonès Fumiaki Miura, de qui Zukerman ha dit que "garanteix el nivell del violí per a les pròximes dècades", tal com recorda Prat. El concert de Pires i Miura té un significat especial, perquè es tracta d’un homenatge a Ginette Neveu, la violinista francesa que va morir en un accident d’avió a les Açores el 28 d'octubre del 1949; un dia abans una Pires que tot just tenia 5 anys havia decidit dedicar-se a la música després d’un concert de Neveu a Lisboa. A més de Beethoven, el duet Pires-Miura interpretarà també sonates per a piano i violí de Debussy i Brahms. Serà el 2 de juny de l’any que ve al Palau de la Música.

Finalment, i fora d’abonament, la pianista russa Varvara oferirà el 3 de desembre a L’Auditori un concert en què interpretarà sonates de Beethoven ('Clar de lluna' i 'Els adeus') i Liszt. Tant Miura com Varvara són artistes representats mundialment pel GrupCamera. Miura repetirà, perquè el 29 de gener a L’Auditori interpretarà el 'Concert per a violí en re major' de Txaikovski en una sessió en què Andrés Orozco-Estrada, al capdavant de la Simfònica de Ràdio Frankfurt, dirigirà 'El cavaller de la rosa' de Strauss.

Un any més Ibercamera comptarà amb Valeri Gergiev, que el 30 de març de l’any que ve a L’Auditori, i dins del Barcelona Obertura Spring Festival, dirigirà el 'Rèquiem' de Verdi amb l’Orquestra del Mariinsky i el Cor Ibercamera que dirigirà Mireia Barrera. La temporada es completa amb un altre plat fort: Martha Argerich, que vindrà amb la Simfònica de Lucerna per tocar el 'Concert per a piano en sol major' de Ravel en un programa que inclou el 'Concert romanès' de Ligeti i la 'Simfonia Nou Món' de Dvorák (el 20 d’abril de l’any que ve a L’Auditori). "Martha Argerich està en una forma descomunal, amb un altíssim nivell pianístic", assegura Prat. I no hi faltarà la cita amb el barroc, aquesta vegada a càrrec del conjunt Forma Antiqva, que interpretarà l''Stabat Mater' de Pergolesi al Palau de la Música el 7 de febrer.