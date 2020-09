Isabel Coixet, Premio Nacional de cinematografia 2020

Isabel Coixet (Barcelona, 1960) ha estat reconeguda pel ministeri de Cultura amb el Premio Nacional de cinematografia 2020, dotat amb 30.000 euros. El jurat ha lloat el seu "suport" a una nova generació de cineastes, així com el seu compromís amb la igualtat i les causes socials, "que la converteix en un estímul i un referent imprescindible".

Coixet ha dirigit al llarg dels últims vint anys una vintena llarga de pel·lícules, entre les quals hi ha Mi vida sin mí (Goya al millor guió original, l'any 2004), La vida secreta de les paraules (Goya a la millor direcció, el 2006) i La llibreria (premis Gaudí i Goya a la millor direcció i guió adaptat, el 2017). L'any passat va dirigir Elisa y Marcela, i té pendent d'estrena Nieva en Benidorm. El suport a les noves generacions de cineastes l'ha demostrat per exemple a través de la seva productora, Miss Wasabi, produint pel·lícules de directores com Elena Trapé ( Paraules, mapes, secrets i altres coses i Les distàncies) i Belén Funes (els curts Sara a la fuga i La inútil), i aconsellant joves cineastes.

En edicions anteriors el Premio Nacional de cinematografia ha reconegut Antonio Banderas, Agustí Villaronga, Ángela Molina, Fernando Trueba i Juan Antonio Bayona i Esther García, entre d'altres.