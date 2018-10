Joan Dausà exhaureix les entrades per a la Nit de l'ARA al Palau de la Música en temps rècord

40 dies. En tan sols 40 dies Joan Dausà va exhaurir les 2.015 entrades del concert al Palau de la Música Catalana que servirà per celebrar la Nit de l’ARA 2018. Després de triomfar a Cap Roig, Empúries, Maó, Vilafranca, l’Hospitalet de Llobregat i Manresa, entre d’altres llocs, Joan Dausà tornarà a un escenari molt especial per a ell.

Actuar al temple modernista “sempre implica records increïbles de fer festa compartida", diu. "El Palau de la Música sempre ha sigut la rúbrica d’una gira; de fet, de les dues gires. El final del viatge. Ara serà interessant fer aquesta parada al mig del camí al costat de l’ARA. Així em sento més acompanyat”, afegeix l’artista de Sant Feliu de Llobregat. La seva música ha canviat des de 'Jo mai mai' (2012) perquè “els dos primers discos són discos de cançons sense un plantejament al darrere respecte al motiu pel qual feia música. En canvi, 'Ara som gegants' ja pretén transmetre un missatge personal, una lectura de com entenc la vida, global, ja no tant cançó a cançó. Aquest disc és la meva lectura de la vida, almenys en aquest moment. No és casualitat que sigui més lluminós i més positiu, tot i que també intens, perquè al final jo soc així: soc molt relativista i molt positiu, però m’agrada parlar de la intensitat, del drama, perquè em sembla que ens fa créixer. I una altra diferència és que un dels impulsos més forts que tenia per fer aquest disc era sortir de mi, sortir de l’individu per intentar crear una catarsi col·lectiva”.

El concert en què presentarà el seu últim disc, 'Ara som gegants', es farà el 29 de novembre a la sala de concerts del Palau de la Música Catalana i serà la fi de festa de la Nit de l’ARA. Abans, en un acte institucional, a les 19 h el Petit Palau acollirà l’entrega dels cinquens premis Ignasi Pujol al foment de l’emprenedoria i el Tatiana Sisquella a la contribució social.