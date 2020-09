Johnny Depp: "Veig parlar Trump i em fa riure; és comèdia de la bona, comèdia de terror"

L'actor nord-americà Johnny Depp és un dels convidats internacionals del Festival de Sant Sebastià. No hi va perquè actua en cap pel·lícula, sinó com a productor de Crock of gold, el documental que ha dirigit Julien Temple sobre el músic Shane MacGowan, el carismàtic i inimitable líder de The Pogues. "La primera vegada que vaig sentir-lo vaig sentir el mateix que qualsevol persona que sent per primera vegada la seva veu i les seves lletres: et colpeja aquell so de punk-rock, la ràbia i alhora la melancolia, les melodies genials...", ha explicat Depp en roda de premsa a Sant Sebastià.

Però no només ha parlat de la fascinació que l'ha dut a implicar-se com a productor en el documental, un nou capítol de la relació del cineasta Julien Temple amb la música, que ha donat títols com The filth and the fury (2000) sobre els Sex Pistols, Glastonbury (2006), Joe Strummer: the future is unwritten (2007) i The ecstasy of Wilko Johnson (2015), entre d'altres. A dos mesos de les eleccions presidencials als Estats Units, Depp també hi ha dit la seva sobre el president Donald Trump. "M'agrada la comèdia com a qualsevol persona, i quan veig parlar Trump i em fa riure és comèdia de la bona, però comèdia de terror", ha deixat anar amb el mateix to burleta amb què ha afegit: "Suposo que és capaç d'anar al lavabo tot sol, però no hi penso gaire. Deu tenir un sentit de l'humor increïble".

Més seriosament, Depp ha reconegut que "és un moment molt estrany al món, evidentment". "Fins i tot llegint totes les notícies és difícil formar-te'n una opinió. No hi ha una manera de desentrellar què passa amb el covid, però ja comença a ser hora que tots plegats ens organitzem mundialment".