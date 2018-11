El gaiter José Ángel Hevia, elegit nou president de la SGAE

El gaiter asturià José Ángel Hevia (Villaviciosa, 1967) ha estat elegit aquest dilluns nou president de la SGAE durant la primera reunió de la nova junta directiva de l'entitat. Les eleccions de la SGAE es van celebrar el 26 d'octubre i aquest dilluns Hevia ha estat elegit amb 20 vots a favor, 12 abstencions i dos vots en contra. Està previst que el mandat d'Hevia s'allargui fins al 2022.

La candidatura de José Ángel Hevia va ser polèmica perquè el músic va obtenir ingressos milionaris en concepte de drets d'autor per l'emissió televisiva de la seva música de matinada en diversos canals, una pràctica coneguda com la 'roda' i actualment està sent investigada per l'Audiència Nacional per un frau de 100 milions d'euros.

A més d'Hevia, el vicepresidents seran Antonio Onetti (Audiovisuals), Fermín Cabal (Dramàtics), Teo Cabalda (P.D) i l'editorial Alabama Music Business. El Consell de Direcció queda format per Yolanda García Serrano, Antonio Melievo, Iván Sevillano (Huecco), Virginia Glück, Josemi Carmona, Carlos Navarro i Pablo Pinilla, aixó com també les editorials El Retiro Ediciones Musicales i Editorial Arambol.

José Ángel Hevia agafa al relleu de José Miguel Fernández Sastrón, que va dirigir la institució en els últims dos anys.