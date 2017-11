Josep Maria Pou: "Dir que a Catalunya s'està deixant d'anar al teatre és una ximpleria"

L'actor i director Josep Maria Pou ha negat aquest dimarts categòricament que els últims esdeveniments ocorreguts a Catalunya estiguin incidint en una menor recaptació generalitzada als teatres i ha considerat que dir això "és tota una ximpleria". "Jo dirigeixo el Teatre Goya de Barcelona i en aquests moments té un 98% d'ocupació diària des que hem començat la temporada; tot això forma part de les 'fake news' que corren", ha dit Pou en declaracions a Efe.

Sí que ha reconegut que hi ha hagut menys recaptació als teatres en dates concretes, com, per exemple, l'1 d'octubre, "el dia del famós referèndum legítim o no legítim, i la setmana següent, en la qual hi havia moltes manifestacions al carrer". "Aquí sí que hi va haver uns dies en els quals la gent tenia un cert temor de sortir de casa o vivia angoixada per determinades coses, però no és veritat que a Catalunya la gent hagi deixat d'anar al teatre, això em sembla una ximpleria", ha recalcat. Actualment al Teatre Goya s'hi representa 'Incendios', dirigida per Mario Gas.

Pou ha sigut a Avilés per participar en els actes de commemoració del 25è aniversari de la reobertura del Teatre Palacio Valdés, al qual ha estat molt vinculat durant tota la seva carrera.