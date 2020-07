Julio Manrique inaugurarà el Temporada Alta amb una obra sobre la necessitat del teatre

El director Julio Manrique i la seva troupe estan convençuts que "hi ha coses que cal fer passi el que passi", contra vent, marea i pandèmia. Per això va acceptar l'encàrrec del Festival Temporada Alta de fer l'espectacle inaugural de la pròxima edició, un muntatge que es podrà veure presencialment al Teatre Municipal de Girona i també en streaming. L'obra, que porta per títol Bouvetøya (la necessitat d'una illa) [el nom en noruec de l'illa Bouvet], està escrita a quatre mans pel mateix Manrique, Sergi Pompermayer, Cristina Genebat i Ivan Benet, i és "un homenatge al teatre i una crida a reivindicar-ne la necessitat". Els protagonistes són un grup d'actors i actrius que expliquen per què necessiten el teatre, i el text que diuen també beu de referents com La tempesta, de Shakespeare, que transcorre en una illa meravellosa, i de la novel·la Fahrenheit 451, de Ray Bradbury.

"El festival el farem segur", ha afirmat el director del Temporada Alta, Salvador Sunyer, aquest dimecres durant la presentació d'aquest espectacle i de la vintena de produccions i coproduccions del festival. "La crisi no matarà el teatre, però sí que hi ha el perill que mati la gent que s'hi dedica, aquest és el punt més flac del món de la cultura", avisa Sunyer. Quinze dels espectacles seran estrenes, perquè alguns no s'han pogut presentar abans a causa dels estralls del covid, com va ser el cas de La gavina, de Txékhov, dirigida per Àlex Rigola, que no es va poder veure a La Villarroel.







La pròxima edició del Temporada Alta començarà el 7 d'octubre i s'acabarà el 8 de desembre. "Tot i que serà un festival diferent, mantindrem les nostres línies bàsiques. Ara hem d'anar fent canvis cada dia, i ens adaptarem als que hi hagi", explica Sunyer. La primera d'aquestes línies és donar suport a l'autoria catalana: la tenen setze dels dinou espectacles presentats. Una altra és barrejar companyies consagrades, com La Veronal, que hi presentarà la versió de sala de Sonoma després de mostrar l'espectacle a la Sala Oval del MNAC, amb unes altres d'emergents com José y sus Hermanas, que hi presentarà Explore el jardín de los Cárpatos, una reflexió sobre el turisme de sol i platja.

Un altre dels afanys del Temporada Alta, que té com a cartell una imatge de la reportera Cristina de Middel, és tornar a connectar l'escena catalana amb la internacional, com al monòleg shakesperià del dramaturg uruguaià Gabriel Calderón protagonitzat per Joan Carreras Història d'un senglar (o alguna cosa de Ricard). Se'n va fer una lectura al Festival Grec perquè no es va poder estrenar i veurà la llum al Temporada Alta. Com explica Sunyer, el Grec és el principal coproductor dels espectacles, juntament amb altres com el TNT i Fira Tàrrega, i en felicita el director, Francesc Casadesús, per haver fet el festival malgrat les dificultats causades per la pandèmia: "Té molt de mèrit".



Entre els altres espectacles del Temporada Alta hi ha Encara hi ha algú al bosc, de Joan Arqué, una obra documental sobre les violacions durant la guerra de Bòsnia, i Subornats, un espectacle de la dramaturga Lluïsa Cunillé, la directora Lourdes Barba i la companyia La Ruta 40, "amb un to de cinema negre i una aparent trama de corrupció", com diu la presentació de l'espectacle. També Turba, una reflexió de la companyia Mos Maiorum sobre la mobilització de les masses; Hidden, l'última obra d'una trilogia sobre la identitat de la coreògrafa Lali Ayguadé, i Audioguia per a supermercats en temps de pandèmia, un espectacle de CaboSanRoque que es podrà seguir, com diu el mateix títol, en supermercats.

Repensar els models culturals públics

Salvador Sunyer ha fet servir la presentació per llançar una crida a les administracions perquè repensin els seus models culturals aprofitant el moment crític de la pandèmia i per trobar "fórmules més civilitzades" com les franceses. A diferència d'altres anys, enguany no s'avança la venda d'entrades d'alguns espectacles perquè arran del covid els aforaments podrien variar, així que totes les entrades sortiran a la venda el 6 de setembre. Tampoc està tancat el pressupost, però sí que els espectacles en streaming seran de pagament: "Hem comès un error fent el digital gratuït perquè el que és gratuït no es valora i perquè el digital té un cost", conclou Sunyer.