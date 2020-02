Kirk Douglas, mite del Hollywood clàssic, mor als 103 anys

Kirk Douglas, un dels pocs o potser el darrer supervivent de l'època daurada de Hollywood juntament amb Olivia de Havilland, protagonista de pel·lícules com Espartacus, Camins de glòria o Van Gogh, la passió de viure, ha mort aquest dimecres a la seva casa de Beverley Hills, Califòrnia, als 103 anys. El seu fill, el també actor Michael Douglas ho ha anunciat en la seva pàgina de Facebook i Instagram.

"Amb una tristesa enorme, els meus germans i jo anunciem que Kirk Douglas ens ha deixat avui als 103 anys. Per al món era una llegenda, un actor de l’època daurada del cine, un filantrop compromès amb la justícia i les causes humanitàries per les quals creia… Però per a mi i els meus germans Joel i Peter era senzillament papà […] La vida de Kirk ha estat bona i deixa un llegat en el cinema que perdurarà durant les generacions posteriors […] Permeteu-me acabar amb les paraules que li vaig dir el seu darrer aniversari i que sempre seran veritat: Papà, t'estimo molt i estic molt orgullós de ser el teu fill."

Douglas, nascut a Nova York el 9 de desembre de 1916 com a Issur Danielovitch, fill d'immigrants d'ascendència russo-jueva, va fer més de 90 pel·lícules al llarg d'una carrera que es va allargar durant set dècades. Films com Els Víkings, que va produir ell mateix, i que va estrenar el 1958 al Festival de Sant Sebastià, El gran carnaval (Billy Wilder, 1951), Captius del mal (Vincente Minnelli, 1952) o les anteriorment esmentades, el van convertir en una de les més grans estrelles de taquilla dels anys cinquanta i seixanta del segle XX. Va ser nominat a l'Oscar al millor actor per primera vegada el 1949 pel seu paper com el boxejador Midge Kelly a Campió, de Mark Robson. El 1952 per Captius del mal, i quatre anys més tard per Van Gogh, la passió de viure també va ser nominat. Tot i així, només va aconseguir l'Oscar a títol honorífic l'any 1996.

La seva carrera d'actor es va iniciar poc després que es gradués a l'Acadèmia Americana d'Arts Dramàtiques de Nova York el 1941. Va canviar aleshores el seu nom i es va incorporar a la US Navy després de fer dos petits papers a Broadway. Durant la guerra, es va casar amb l’actriu britànica Diana Dill. Fruit d'aquell matrimoni va tenir dos fills, Michael i Joel.

Embed Video

Douglas ha explicat la seva vida a El fill del drapaire (1988), una autobiografia plena de detalls en què tampoc no deixar de conrear i esbombar la seva ben guanyada fama de galant. Hi recorda els afers que va mantenir amb, entre altres, Joan Crawford, Marlene Dietrich, Rita Hayworth, Marilyn Maxwell, Patricia Neal o Gene Tierney. Però mentre va rodar Acte d'amor (Anatole Litvak, 1953), Douglas va conèixer Anne Buydens, la publicista de la pel·lícula, amb qui es van casar el 1954. El seu matrimoni es va convertir en un dels més duradors de Hollywood malgrat els esmentats afers. Amb Buydens va tenir dos fills: Peter i Eric.

L'actor va rodar a Espanya bona part del film Espartacus, per al qual va tenir a la seva disposició desenes de milers d'extres que l'Exèrcit espanyol va posar a la seva disposició, de franc. La pel·lícula (Stanley Kubrick, 1960) també forma part de la història del cinema perquè Douglas, que n'era el productor, va trencar la llista negra de Hollywood incloent en els crèdits al guionista, l'escriptor Dalton Trumbo, una de les moltes víctimes pel seu passat o la seva militància comunista de la Caça de Bruixes del senador Joseph McCarthy. Douglas va dir que estava més orgullós d'això que de qualsevol de les pel·lícules que va fer.

El 1996, als 80 anys, va patir una embòlia, que el va deixar amb dificultats de la parla. Dues setmanes després, però, va mostrar prou força per assistr a la cerimònia de lliurament dels Oscar, per recollir-ne l'honorífic a tota la seva carrera. Un reconeixement molt tardà que potser hauria d'haver rebut per Espartacus, Van Gogh, la passió de viure, Camins de glòria o Els valents caminen sols (David Miller, 1962), que sempre ha considerat la seva millor interpretació.