L'Arts Santa Mònica cancel·la un cicle i una exposició per la intervenció dels comptes de la Generalitat

L'Arts Santa Mònica torna a patir els efectes de la intervenció econòmica que l'Estat ha fet dels comptes de la Generalitat. El centre ha anunciat aquest dilluns que cancel·la el cicle anual 'The more we know about them, the stranger they become' i l’exposició 'La vida d’O' de Lúa Coderch com a conseqüència de les mesures establertes pel ministeri d'Hissenda mitjançant l'ordre HFP/886/2017 del 20 de setembre, que fa que la Generalitat no tingui disponibilitat de crèdit pressupostari en algunes partides del pressupost 2017.

A principis d'octubre el centre ja es va veure obligat a ajornar l'exposició 'Què en sap la història de mossegar-se les ungles. Torquel', de Francesc Torres i Santiago Ydáñez, per culpa dels efectes de la intervenció econòmica del govern espanyol, que s'havia d'inaugurar el 7 d'octubre i que els responsables es comprometien a reprogramar "tan bon punt cessés la situació d'excepcionalitat".

En el cas de 'La vida d'O' i 'The more we know about them, the stranger they become', la cancel·lació és "definitiva". El cicle estava integrat pels projectes individuals de Roc Jiménez de Cisneros ('Plec elàstic. Mereotopologia àcida sobre la condició del forat'), Lucía C. Pino ('Torrent Echidna Attractor'), Ania Nowak ('Matters of Touch') i Lúa Coderch, així com pel projecte de mediació d’Ariadna Parreu i el projecte de disseny a càrrec de Sebastian Berns.