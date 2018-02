L'Estat reclama a Amics de l'Òpera de Sabadell 400.000 euros en concepte d'IVA

L'Estat reclama, a través d'Hisenda, a l'Associació Amics de l'Òpera de Sabadell (AAOS) una suma propera als 400.000 euros en concepte d'IVA des de l'any 2013 fins el 2017. L'entitat assegura que l'impost es va cobrar i declarar correctament d'acord amb la normativa vigent. Però un canvi formalitzat l'any 2013 obligava a no incloure l'impost en les factures emeses als teatres i centres on van actuar. És a dir, el canvi eximia les associacions sense ànim de lucre a fer factures amb aquest impost.

L'entitat afirma que se'ls va comunicar tard, motiu pel qual no van reflectir-ho en les seves factures. "Això ens ho van avisar dos o tres anys més tard", explica la presidenta de l'AAOS, Mirna Lacambra. És per aquest motiu que l'associació ha recorregut a la decisió i estan a l'espera d'una resposta, ja que "és un cop molt fort", apunta Lacambra. Per fer front a aquest deute l'entitat ha hagut de sol·licitar un préstec al Banc Sabadell i un aval, fet que, comptant les comissions i altres despeses derivades, la xifra arriba als gairebé 600.000 euros. "És un desgavell important per a nosaltres", adverteix Lacambra, que explica que estan treballant per trobar un 'partner' que els doni suport econòmic per afrontar la despesa.

L'entitat va néixer l'any 1982, i des dels seus inicis ha assumit les seves responsabilitats amb Hisenda, explica Lacambra. "Hem fet tota la vida el que s'havia de fer legalment amb Hisenda, totes les factures que hem cobrat als teatres on hem anat a fer funcions, les hem fet com legalment s'havien de fer, amb l'IVA, i ho hem declarat", conclou.