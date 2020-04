La música confinada es mobilitza contra la pandèmia

Polítiques que fomenten la desigualtat i l'aprimament del múscul social dels estats acaben agreujant encara més situacions de crisi, i molt més quan són d'un abast tan imprevist com la del coronavirus. En aquests casos, la música apareix sovint per tapar forats, per posar algun pegat pensat per ajudar els més desprotegits, que és el que ha dut Lady Gaga a impulsar un concert global aquest dissabte en què participaran, cadascú des del seu confinament, més de setanta artistes d'arreu del món. El mateix propòsit guia Bruce Springsteen i Jon Bon Jovi, que el dimecres 22 d'abril s'impliquen en Jersey 4 Jersey, una iniciativa promoguda per la New Jersey Pandemic Relief Fund per contribuir a pal·liar l'efecte de la pandèmia a Nova Jersey, on el covid-19 està afectant amb molta virulència les classes treballadores que tant un com l'altre han descrit sovint en les seves cançons.

El concert promogut per Lady Gaga s'anomena One World: Together at Home [Un món: junts a casa], està organitzat per l'Organització Mundial de la Salut (OMS) i l'organització benèfica Global Citizen i es podrà seguir arreu del món a través de les xarxes socials, plataformes audiovisuals i televisions aquest dissabte 18 d'abril. L'esdeveniment començarà a les 20 hores (hora catalana) amb un programa especial en què també hi haurà actuacions musicals. El One World: Together at Home pròpiament dit arribarà a les 2 de la matinada. Entre els patrocinadors d'aquesta iniciativa hi ha Pepsi, Coca-Cola, Vodafone, Cisco, IBM, Johnson & Johnson, Analog Devices, Citi, GSK, Procter & Gamble, State Farm, Target, Teneo, Verizon i WW International. Els diners que s'aconsegueixin a través de donacions aniran al fons de resposta al covid-19 de l'OMS.

Ajudar els damnificats per catàstrofes de tota mena, tant les naturals com les provocades pel mal govern o la cobdícia, ha dut molts músics a participar en esdeveniments solidaris al llarg de la història. Hi ha precedents com el Live Aid, megaconcerts que es van fer simultàniament a Londres i Filadèlfia amb l'objectiu de recaptar diners per pal·liar la fam a Etiòpia el 1985. Ningú va auditar on van anar els diners que van aportar milers de donants, i les sospites van planar per l'organització, com ja havia passat anys enrere amb altres concerts solidaris, com el que van promoure el 1971 George Harrison i Ravi Shakar a Nova York per al refugiats de Bangladesh. En aquell cas, el mateix Harrison va lamentar que una part dels ingressos obtinguts per la venda del disc enregistrat al Madison Square Garden no van arribar on havien d'arribar.

Precisament la gestió dels fons obtinguts pel Live Aid i la poca transparència de tot plegat van qüestionar el model de gran esdeveniment benèfic sense control que a vegades servia més per tranquil·litzar consciències que per ajudar qui realment ho necessitava. Les gran causes van seguir mobilitzant els músics, com els concerts d'Amnistia Internacional i els homenatges a les víctimes de l'11-S als Estats Units, però es va intentar tenir més cura amb el destí real dels diners i defensar causes més concretes, algunes fins i tot de caràcter assistencial i adreçades a músics amb problemes de salut. En la solidaritat l'escala és important.

Ara l'excepcionalitat de la crisi ha dut Lady Gaga a mobilitzar companys de professió com Alicia Keys, Paul McCartney, Taylor Swift, Lang Lang, Elton John, Billie Eilish, Stevie Wonder, Annie Lennox, Eddie Vedder, Pharell Williams, Luis Fonsi, Becky G, Rita Ora, Maluma, Natti Natasha, Jennifer Lopez, Céline Dion, Common, Lizzo, J Balvin, Kacey Musgraves, Sheryl Crow, Chris Martin, Camila Cabello, Kesha, Zucchero, Juanes, Victoria Beckham, Andrea Bocelli i Michael Bublé, entre d'altres. També hi participaran actors i actrius com Jack Black, Matthew McConaughey, Amy Poehler, Lupita Nyong'o, Sarah Jessica Parker i Priyanka Chopra Jonas, entre d'altres.

Lady Gaga diu que ha volgut marcar distàncies amb experiències com la del Live Aid, per exemple en la naturalesa de les donacions. "Volem recaptar els diners abans de l'emissió, així que guardeu els moneders i les targetes de crèdit i gaudiu de l'espectacle", ha dit Lady Gaga, la intenció de la qual és que les donacions les facin grans empreses, com ara les que ja patrocinen l'esdeveniment i les que en faran difusió: streaming partners com Alibaba, Amazon Prime Video, Apple, Facebook, Instagram, LiveXLive, Tencent, Tencent Music Entertainment Group, TIDAL, TuneIn, Twitch, Twitter, Yahoo i YouTube.

Quan Donald Trump està reconsiderant congelar l'aportació dels Estats Units al finançament de l'OMS, precisament l'OMS, Global Citizen i Lady Gaga han aconseguit mobilitzar tant empreses productives tradicionals com les més poderoses del nou capitalisme de plataforma. "Agraïm al sector privat que hagi escoltat la crida a l'acció i s'hagi unit per donar suport a la resposta mundial al covid-19. Aquesta pandèmia és massa greu perquè els govern l'abordin sols", explica Hugh Evans, cofundador i CEO de Global Citizen.

Dona suport a l'equip local

Si One World: Together at Home representa, tot i el confinament i la virtualitat, l'esdeveniment de dimensions globals, Jersey 4 Jersey té més a veure amb l'acció local. Tal com diu el nom, es tracta de músics de Nova Jersey com Bruce Springsteen i Jon Bon Jovi buscant la manera d'ajudar la ciutadania de Nova Jersey. I han trobat la col·laboració d'artistes de diferents àmbits, com Tony Bennett, Chris Rock, Halsey, SZA, Charlie Puth, Kelly Ripa, Danny DeVito, Whoopi Goldberg, Chelsea Handler i Jon Stewart i esportistes com el jugador dels Giant de Nova York Saquon Barkley.

Tammy Murphy, amb una llarga experiència en el camp financer, col·laboradora d'Al Gore a la fundació sobre el canvi climàtic, fundadora de la New Jersey Pandemic Relief Fund i esposa del governador de Nova Jersey, va fer la primera trucada a Jon Bon Jovi. Ell va trucar a Bruce Springsteen, i així va anar creixent la llista de participants en una iniciativa pensada per a l'economia local. Com diu Jon Bon Jovi, per ajudar organitzacions socials, petits negocis i en general les comunitats més vulnerables de Nova Jersey: "De la gent d'aquí per a la gent d'aquí". "Nova Jersey és a la primera línia d'aquesta pandèmia, i per això és tan important que fem el que Nova Jersey sap fer més bé: cuidar-nos els uns als altres", assegura Murphy. Jersey 4 Jersey es podrà seguir la matinada de dimecres 22 a dijous 23 a la 1 h.

El coronavirus no és el primer virus que mobilitza els músics. Quan l'any 2003 el SARS va arribar al Canadà, va afectar sobretot Toronto, i especialment alguns centres hospitalaris. L'estiu d'aquell mateix any els Rolling Stones van encapçalar un macroconcert al Parc Downsview de Toronto en solidaritat amb la ciutat, que havia vist trontollar la indústria turística a causa del brot víric. Més de 400.000 persones van viure en directe les actuacions d'AC/DC, Justin Timberlake, The Guess Who, Rush i els Stones, entre d'altres.