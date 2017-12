L'escriptora feminista Virginie Despentes i la directora Carla Simón, primeres confirmacions del Primera Persona

L'escriptora francesa Virginie Despentes (Nancy, 1969) és una de les veus més insubornables del feminisme. Ha tingut una vida intensa: va ser prostituta i punk, va ser ingressada en un centre psiquiàtric, va patir una violació i ha experimentat amb tot tipus de substàncies. Autora de 'Fóllame' publicada per Mondadori el 2001 i que ha tingut la seva versió cinematogràfica dirigida per la mateixa Despentes i 'La Teoria King Kong', és una de les convidades del festival Primera Persona, dirigit per Kiko Amat i Miqui Otero, que es celebrarà al CCCB l'11 i 12 de maig. El mes de gener L'Altra Editorial publicarà la seva trilogia 'Vernon Subutex'.

Una altra autora que es podrà escoltar al festival que reuneix creadors que basen la seva obra en la pròpia experiència vital és Vivian Gornik (Nova York, 1935). És autora de diversos llibres, entre els quals hi ha les dues memòries 'Vincles ferotges' i 'La dona singular i la ciutat' (L'Altra Editorial, 2017), la biografia de la feminista revolucionària 'Emma Goldman. Revolution as a way of life, Yale University Press, 2013. Aquest any es va endur el premi a Millor Llibre de Ficció que atorga el Gremi de Llibreters de Madrid per 'Apegos feroces' (Sexto Piso, 2017).

La mala feminista

L'escriptora i editora Roxane Gay (Nebraska, 1974) és una de les altres convidades que s'ha fet famosa pels seus textos sobre temes de raça, gènere, identitat i sexualitat a 'The New York Times'. A 'Mala feminista' (Capitán Swing, 2016) assegurava que no complia a la perfecció als requisits del moviment feminista.

La cineasta catalana Carla Simón (Barcelona, 1986) i l'actriu Elena Martín (Barcelona, 1992) conversaran al festival. Martín es va donar a conèixer amb 'Les amigues de l'Àgata' i va dirigir 'Júlia list' on ella mateixa interpreta una jove que se'n va d'Erasmus a Berlín. Simón és la directora d'Estiu 1993' on explica les vacances d'una nena que acaba de perdre la seva mare i s'haurà d'adaptar a una una nova família. El film va guanyar, entre altres, el gran premi del jurat internacional al Festival de Berlín i ha estat seleccionat com a candidat final pels Oscar 2018.