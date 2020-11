Llegeix aquí un conte del llibre pòstum de Carlos Ruiz Zafón

El 17 de novembre arribarà a les llibreries l'últim llibre de Carlos Ruiz Zafón, que va morir a Los Angeles el 19 de juny als 55 anys a causa d'un càncer. La ciutat de vapor, traduïda al català per Josep Pelfort, com tots els volums precedents de l'autor barceloní, està integrat per onze relats, quatre d'inèdits i la resta introbables. Un dels relats es pot llegir aquí: La dona de vapor.

Les narracions del llibre estan concebudes com un homenatge als lectors de la tetralogia del Cementiri dels Llibres Oblidats, que va aconseguir una gran notorietat el 2001 amb el primer lliurament de la saga, L'ombra del vent. Entre les premisses argumentals del llibre hi ha la d'un noi que decideix fer-se escriptor quan descobreix que les seves invencions li permeten passar una estona al costat de la noia de l'alta societat que li ha robat el cor. Un altre relat està protagonitzat per Antoni Gaudí, que s'encamina cap a una cita misteriosa a Nova York, i un tercer per Cervantes, que rep la visita d'un cavaller que li proposa escriure un llibre insòlit.

El 2016, després de 2.500 pàgines i gairebé dues dècades de dedicació, Carlos Ruiz Zafón va publicar el quart i últim dels volums, El laberint dels esperits.