El Lliure espia una família a punt d’implosionar

L’estrena d’avui d’ El sistema solar reuneix en si mateixa moltes estrenes. Per primera vegada una de les obres de la peruana Mariana de Althaus es representarà a l’Estat. Per primera vegada no serà ella qui posarà en escena el seu propi text sinó una directora, Carol López. Per primer cop els actors Aina i Marc Clotet treballaran junts interpretant dos germans. I per primera vegada actors com Nausicaa Bonnín i Guillermo Toledo trepitjaran l’escenari del Teatre Lliure de Gràcia -del 21 de març al 22 d’abril-. Moltes primeres vegades per a una obra que, en canvi, té una temàtica gens original per al teatre: la família, aquella “malaltia de transmissió sexual” que el teatre arrossega des de l’ Orestíada, com bromeja el director del Teatre Lliure, Lluís Pasqual.

La família infeliç d’El sistema solar no es veia des de feia dos anys i decideix trobar-se en un sopar de Nadal. “El gall dindi està servit”, avisa Carol López, sense voler revelar els girs que fa el text a partir d’una bomba inicial que llança el personatge d’Aina Clotet, una dona desequilibrada amb un pare ministre (Toledo) que té una xicota joveníssima (Bonnín). Completen el pack familiar l’altre fill del ministre (Marc Clotet), el net (Jaume Solà i Joel Bramona) i una figura omnipresent però que no apareix físicament, l’avi, l’astre rei d’aquest big bang que està apunt d’explotar.

Una obra argentinitzada

Va ser la mateixa Aina Clotet qui també va llançar la primera pedra per aixecar aquest muntatge: va descobrir el text arran d’una recent versió cinematogràfica i el va proposar a Carol López, amb qui havia treballat fa deu anys en la seva millor comèdia, Germanes. Carol López de seguida va imaginar una posada en escena molt “argentinitzada”, realista i desordenada, fins i tot abans de saber que l’autora efectivament s’havia inspirat en referents de l’escena portenya -i catalana- com Claudio Tolcachir i Daniel Veronese. L’escenari està despullat, “bruteja”, i els espectadors rodegen aquesta família com si els espiessin durant una hora al seu menjador.

El sistema solar és “una tragicomèdia amb elements de realisme màgic” -aquesta és la definició que finalment ha consensuat l’equip- en la qual “persones que s’estimen profundament no ho poden fer pitjor”, resumeix Aina Clotet. “La família és un espai on no hi ha transició emocional, passes del drama a la comèdia molt de pressa; ens podem insultar i tot seguit fer un brindis”, afegeix l’actriu. Aquesta falta de filtres fa que apareguin sense embuts i sense pausa “rancors, desamors, retrets, violències, malentesos”, enumera Guillermo Toledo. Per cert, l’actor, que serà investigat per haver insultat Déu i la Mare de Déu, ha anunciat via Facebook que no compareixerà el 18 d’abril al jutjat que li ha obert diligències. “En cas que decideixin cursar una ordre de cerca i captura, els estalvio la cerca : els dies 19, 20, 21 i 22 d’abril seré al Teatre Lliure de 19 a 22.30 h”, diu l’actor.