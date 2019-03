Lluís Homar, nou director de la Compañía Nacional de Teatro Clásico en substitució d'Helena Pimenta

L'actor i director teatral barceloní Lluís Homar (1957) és el nou responsable de la Compañía Nacional de Teatro Clásico (CNTC) en substitució d' Helena Pimenta, que n'ha estat al capdavant els últims vuit anys.

La directora general de l'Institut de les Arts Escèniques i de la Música (INAEM), Amaya de Miguel, ha anunciat el nomenament en roda de premsa acompanyada per Homar i Pimenta. El contracte amb Homar és per cinc anys, prorrogables en tres més, com en les altres unitats de producció de l'INAEM, el Ballet Nacional d'España (BNE) o la Compañía Nacional de Danza (CND). Pimenta (Salamanca, 1955) va signar la pròrroga el juliol del 2016, de manera que la incorporació efectiva d'Homar es produiria al setembre.

El procés de selecció del nou director, que es va fer entre el 12 i el 25 de febrer, "s'ha fet tenint en compte el Codi de Bones Pràctiques de l'INAEM i l'estatut de la unitat artística, amb la participació del consell artístic del teatre", segons l'INAEM.

Entre els muntatges de la CNTC que han viatjat a Catalunya en els últims anys hi ha el d' 'El perro del hortelano' que es va representar al TNC i 'Les noces de Fígaro' que la CNTC va portar al Lliure recuperant l'aclamat muntatge de Fabià Puigserver estrenat el 1989.