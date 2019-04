260x366 Pou d'atac / Servei d'Arqueologia de Barcelona Pou d'atac / Servei d'Arqueologia de Barcelona

Havia de ser una nova línia de metro que creués tot el Raval, enllaçant la ja existent estació del Liceu amb la nova parada de l'avinguda Paral·lel, antic carrer del Marqués del Duero, i havia de transcórrer per sota de l'actual carrer Nou de la Rambla, abans carrer del Conte del Asalto, però la dècada dels 30 va ser convulsa i el projecte es va quedar a mitges. Fins ara, aquest 'ferrocarril subterrani' es coneixia pels documents i mapes, però no hi havia rastre físic. El Servei d'Arqueologia, però, n'ha trobat les restes, un pou d'atac i part del túnel, i ha demostrat que es va intentar du a terme. La troballa s'ha fet aquest mes de març arran de les obres d'instal·lació d'una xarxa de recollida neumàtica d'escombraries al Raval-Sud.

651x366 Localitzen un antic metro que als anys 30 havia de creuar tot el Raval Localitzen un antic metro que als anys 30 havia de creuar tot el Raval

L'Ajuntament de Barcelona en va atorgar la concessió el 29 d'abril del 1930 a S.A Funicular de Montjuich, però només es van poder enllestir les cotxeres, els tallers i la subcentral transformadora, que han estat localitzats a la cruïlla del carrer Nou de la Rambla amb el carrer de Vila i Vilà, així com part de l'estació del Paral·lel. No va tenir un camí fàcil: se li va denegar el permís d'obres per les vagues de treballadors, els contratemps econòmics i els problemes financers i algunes dificultats tècniques, principalment al carrer de l'Est amb Nou de la Rambla.

Quan va acabar la Guerra Civil, la concessionària va voler reprendre les obres, però li van ser denegades per problemes financers. Els arqueòlegs han localitzat el pou d'atac o cambra subterrània, totalment conservat, que s'havia d'utilitzar per muntar la tuneladora que havia de perforar el túnel circular. Té una profunditat de 12,50 metres i està totalment revestit d'encofrats de fins a 0,80 metres.