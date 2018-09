José Sacristan, Mercè Arànega, Julio Manrique i Lolita Flores faran temporada als teatres de Focus

Els esdeveniments polítics de la tardor passada van impactar directament en la programació teatral. Un any després, el president del Grup Focus, Daniel Martínez, fa balanç i no s'amaga del sotrac derivat de l'1-O. "Deixem enrere una temporada complicada. El daltabaix patit els tres primers mesos del curs passat fa mal", assenyala Martínez, que especifica que "a partir del Nadal vam agafar el pols habitual tot i que no vam aconseguir recuperar-nos" i xifra en 24.000 els espectadors "que han faltat aquesta temporada passada". La caiguda de públic a la tardor va afectar els quatre teatres de Focus (Goya, Condal, Romea i Villarroel) però també la resta de sales catalanes. Al juliol, l'Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya (Adetca) va xifrar en un 8% la disminució d'espectadors teatrals la temporada passada.

Malgrat les dades del curs anterior, Focus afronta la nova programació amb esperança. Per a la propera temporada, les quatre sales privades acolliran 49 espectacles (vuit més que el curs passat), dels quals 10 seran produccions pròpies i cinc seran coproduccions. Focus destinarà 12,5 milions d'euros en creació escènica. "Volem posar negre sobre blanc i incidir en tot allò que ens preocupa -diu Martínez-. Per això les obres programades parlaran de llibertat d'expressió, de la creixent banalització de continguts i de la dictadura del temps fins i tot en l'activitat teatral. El major problema que hem observat és l'autocensura, la manca de llibertat derivada de la preocupació pel que diran els altres".

José Sacristan i Lolita Flores, al Romea

El Romea arrencarà la temporada amb 'E.V.A.' de T de Teatre, que ja va ser l'estiu passat a la sala, i 'L'omissió de la família Coleman' dirigida per Claudio Tolcachir i amb un repartiment català. D'entre les propostes més destacades de la sala hi ha 'Fedra', protagonitzada per Lolita Flores, i 'Señora de rojo sobre fondo gris', un text de Miguel Delibes amb José Sacristan. Així mateix, el Romea tindrà dos grans clàssics a escena. D'una banda, Jordi Bosch encapçala 'La partida d'escacs' de Stefan Zweig i dirigit per Ivan Morales. De l'altra, Emma Vilarasau i Ramon Madaula faran tàndem a 'Casa de nines, segona part', un muntatge que parteix de l'obra d'Henrik Ibsen i que comandarà Sílvia Munt. El director del Romea, Carles Canut, no ha assistit a la presentació de la programació per motius de salut però en una carta ha explicat que "és una temporada polièdrica, amb moltes cares, com l'ésser humà".

Al Goya, aquest any la programació se cenyeix en quatre espectacles. "Volem anar en contra de la nuclearització teatral. La decisió respon a la voluntat de donar el temps suficient a cada muntatge per atraure la major quantitat de públic possible", explica el director del Goya, Josep Maria Pou. La temporada s'iniciarà amb 'Shirley Valentine', que interpretarà Mercè Arànega i dirigeix Miquel Gorriz. "És un espectacle circumstancial sobre la peripècia d'una dona i la capacitat de l'ésser humà per canviar el destí", diu Pou. Després d'aquesta peça vindran tres estrenes absolutes: 'Escape room' de Joel Joan i Héctor Claramunt, 'L'últim acte' amb Francesc Orella i Nina i 'Todas las noches de un día' d'Alberto Conejero amb Carmelo Gómez i Ana Torrent.

La Villarroel posa el focus enguany en la creació contemporània amb 10 espectacles. Julio Manrique dirigirà 'L'habitació del costat', una peça ambientada al segle XIX sobre la creació del primer vibrador elèctric i protagonitzada per Pol López, Ivan Benet i Carlota Olcina. La sala també serà l'escenari de 'La dansa de la venjança', un text de Jordi Casanovas que dirigirà Pere Riera i protagonitzaran Pablo Derqui i Laia Marull. "És un espectacle sobre la separació d'una parella que es converteix en una batalla campal. Serà la primera vegada que Pere Riera dirigeix un text que no ha escrit", destaca la directora de La Villarroel, Tània Brenle. La sala manté el ja clàssic Off-Villarroel, per on passaran peces com 'Abans', amb Laia Pallejà i Marc Pociello, i 'IF', un text de Natza Farré dirigit per Vero Cendoya.

Els musicals marcaran la nova etapa del Teatre Condal, que dirigeix Daniel Anglès i s'ha batejat sota el nom d'Onyric. L'adaptació catalana del musical de Broadway 'Fun Home' encetarà el curs de la sala. El muntatge, encapçalat per Mariona Castillo, relata la història d'una família nord-americana encapçalada per un pare incapaç de reconèixer la seva homosexualitat. També en clau musical, Sílvia Marsó protagonitzarà '24 hores de la vida d'una dona', mentre que Alícia Serrat dirigirà 'Les dames del Perpetu Socors' amb un repartiment jove format per Àfrica Alonso, Clara Altarriba i Júlia Bonjoch. "Volem portar públic jove al nostre teatre i explicar històries a través de la música. Aquestes tres grans històries parlen de desig, de família, de creixement personal i d'amistat", assegura Anglès.