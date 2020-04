"Ningú parlava malament de Luis Eduardo Aute"

La mort del cantautor Luis Eduardo Aute ha sacsejat aquest dissabte el món de la cultura, i són molts els artistes que han expressat l'admiració i l'afecte pel músic, que va ser una de les veus més personals de la cançó i un referent per a moltes generacions. "Ningú en parlava malament, i això és simbòlic de tot el que representava. No era en cap clan, era amic de tothom", explica la cantant Marina Rossell, que recorda que va començar a escoltar Aute quan era adolescent. "Vaig llegir que estiuejava a Sitges, a deu quilòmetres d'on jo havia nascut, i això em sorprenia", recorda.

"Era algú molt únic i molt diferent de tothom –destaca Rossell–. A les seves cançons explicava la condició humana i era un artista de plena humanitat". Per al cantautor Joan Isaac, Aute era "un personatge d'una gran humanitat, generós i gens cregut" que tenia "la immensitat de la gent senzilla". Isaac va mantenir amb Aute una estreta relació d'amistat. "Era un germà gran, un confident, un amic. Mai m'havia trobat amb algú amb una humilitat tan gran –recorda Isaac–. Com a artista era sublim, un dels més memorables dels segles XX i XXI".

Per al director del Barnasants, Pere Camps, Luis Eduardo Aute "era com un germà". Camps defineix el cantautor com "una de les figures més grans de la cançó d'autor en llengua castellana" i destaca que "era un artista del Renaixement" pel seu vessant com a músic, pintor, cineasta i poeta. "Feia moltes coses i les feia totes bé. És una referència indiscutible de la cultura", afegeix Camps, que també en destaca la generositat i humanitat. "A diferència de molts altres, era molt gran com a persona. No tenia mai un no per resposta i era capaç d'ajudar els desconeguts –afegeix el director del Barnasants–. La pèrdua és doble, perquè tot el seu art ens queda per sempre, però aquesta immensitat humana ja no la tindrem". Camps també subratlla l'empatia d'Aute cap a la llengua i la cultura catalanes. "Era un dels pocs intel·lectuals que no només entenia la diversitat del món ibèric, sinó que també la considerava un element positiu. La seva pèrdua és irrecuperable", afirma.

El cantautor Cesk Freixas va coincidir amb Aute per primera vegada el 2014, en un concert a Figueres. Freixas hi va anar de convidat i va versionar La belleza en català. "Recordo que, quan era a l'escenari, Aute em va demanar que també cantés una cançó meva –explica Freixas–. Allà vaig poder veure que era una persona generosa i honesta". Freixas destaca que Aute "tenia molt clar que la música era una eina per explicar els problemes de casa nostra", i descriu el seu llegat com "una manera d'entendre la música des de les experiències personals, però també amb l'empremta de compromís i solidaritat cap a la classe treballadora". Per a Freixas, Aute va ser "una referència i un mirall, sobretot en el terreny literari".

El músic Lluís Llach també ha expressat la tristesa per la mort d'Aute, que ha definit com "un dels grans" amb un missatge a Twitter.

Ha mort Luis Eduardo Aute. Un dels grans. Tota la meva admiració. Descansa en pau, amic. 🌹 — Lluís Llach (@lluis_llach) April 4, 2020

"La música espanyola perd un referent de diverses generacions", ha dit Loquillo a les xarxes socials, amb un missatge acompanyat de la imatge d'una dedicatòria d'Aute. També l'han recordat a les xarxes socials artistes com Els Amics de les Arts –que van versionar en català la cançó Las cuatro y diez–, Cris Juanico, Pedro Guerra, Ismael Serrano i Joaquín Sabina, entre altres.