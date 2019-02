El Mago Pop comprarà el Teatre Victòria. Aquest divendres s'anunciarà la compravenda i es donaran més detalls de l'operació. També es presentarà una temporada del mag Antonio Díaz a Barcelona amb l'espectacle 'Nada es imposible', que ara està en cartell al Teatro Rialto de Madrid. 'La Vanguardia' ha avançat la notícia i l'entorn del Mago Pop l'ha confirmat a l'ARA. L'empresa propietària del teatre, Tres per 3, formada per les companyies Dagoll Dagom, el Tricicle i la productora Anexa, no ha volgut confirmar la notícia i emplaça a la presentació de divendres.

El jove il·lusionista de Badia del Vallès, de 33 anys, popular per les seves aparicions televisives i expert en la màgia de prop, s'ocuparà d'un dels teatres més acollidors i rendibles del Paral·lel, ideal per a espectacles de gran format, grans públics i musicals. Té 1.200 localitats i una boca d'escenari de 12 metres.

Antonio Díaz és un cas precoç d'èxit. Es va fer famós gràcies a Discovery Max, que li va donar un programa on mostrava la seva màgia a grans personalitats. També ha tingut programa a TV3. Amb 22 anys va rebre el Premio Nacional de màgia. El 2013 va fer el seu primer espectacle, 'La gran ilusión', en cartell del 2013 al 2017.

Un teatre històric

El Victòria té més d'un segle d'història. Va obrir el 1905 de la mà dels germans Soriano. S'anomenava Pabellón Soriano, 'el Suri', i s'hi feien varietats amb estrelles com Concha Velasco, Sara Montiel i Mary Santpere. Des del 1986 és gestionat per Tres per 3, i per això s'hi han pogut veure obres emblemàtiques com 'Mar i cel', 'Flor de nit', 'Spamalot' i 'La família Irreal'.

Actualment el Tricicle hi té en cartell el seu espectacle de comiat, 'Hits'. Precisament el final de carrera del Tricicle i la veterania de Dagoll Dagom –amb membres ja jubilats– poden haver contribuït a buscar una sortida a la sala. Caldrà veure què passa ara amb l'altre teatre propietat del grup, el Poliorama, tot i que en aquest cas és una concessió i no és propietat seva.