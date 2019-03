Maluma, Sting i Taburete actuaran al Festival de Cap Roig

El 'reggaeton' del colombià Maluma obrirà la dinovena edició del Festival de Cap Roig, que se celebrarà a Calella de Palafrugell del 12 de juliol al 21 d’agost. Maluma, superestrella llatina gràcies a èxits com 'Felices los 4', portarà al festival el repertori que està defensant en la gira del disc 'F.A.M.E.' (2018). És a dir, en pocs mesos passaran per Catalunya tres dels músics més populars del 'reggaeton' i la música urbana llatina: a part de Maluma, el també colombià J Balvin, que actuarà al Primavera Sound, i el porto-riqueny Bad Bunny, un dels noms destacats del Sónar. Curiosament, l’artista llatí que ara com ara té el rècord de reproduccions d'un vídeo a YouTube, Luis Fonsi (‘Despacito’), també actuarà a Cap Roig; en el seu cas, el 31 de juliol.

La programació del festival manté la línia eclèctica d’edicions anteriors, amb noms que amb poques excepcions sovintegen en el 'mainstream' i garanteixen "el màxim de públic", tal com ha explicat el director del Festival de Cap Roig, Juli Guiu, en roda de premsa aquest divendres a l'ImaginCafè de La Caixa a Barcelona. N’hi ha que repeteixen respecte al 2018, com Sting i el grup madrileny Taburete, que el setembre de l’any passat va publicar el disc 'Madame Ayahuasca'. També repeteix el Mag Lari amb un espectacle familiar. Entre els artistes internacionals d’aquesta edició destaquen els que tenen un perfil més jazzístic, com Diana Krall i Jamie Cullum, i també hi ha altres habituals de les programacions d’estiu com Katie Melua, Ben Harper i Nile Rodgers & Chic. A més, hi actuaran l'ex-Oasis Liam Gallagher, el grup britànic d''indie-pop' The Vamps, la banda colombiana de pop Morat i l'uruguaià Jorge Drexler, que continua escampant a tot arreu les virtuts del disc 'Salvavidas de hielo'.

Com passa cada any a Cap Roig, hi haurà una significativa presència d’artistes espanyols i catalans, com ara Rozalén, Pastora Soler, Vanesa Martín, David Bisbal, Álvaro Soler, Ramon Mirabet, Sílvia Pérez Cruz i Aitana, una de les veus amb més èxit de les sorgides de l’edició 2017 d''Operación Triunfo'. També hi haurà espai per a la música simfònica, amb un concert d'Ainhoa Arteta amb temàtica cinematogràfica que serà enregistrat, i una nit amb l'heterodòxia del violinista Ara Malikian.

El Festival de Cap Roig, que té com a patrocinador principal CaixaBank, l'organitza des del 2012 la promotora Clipper's, que també és la responsable de festivals com el Suite, el Room i el nou Polo Music Festival. Juli Guiu ha confirmat que el pressupost d'aquesta edició serà de 3,6 milions d'euros, mig milió menys que l'any passat; hi té a veure que s'ha passat de 28 a 25 actuacions.

Tots els concerts i espectacles del Festival de Cap Roig 2019

Maluma (12 de juliol)

Nile Rodgers & Chic (13 de juliol)

Sting (19 de juliol)

Diana Krall (20 de juliol)

Sílvia Pérez Cruz (21 de juliol)

Ben Harper (26 de juliol)

Liam Gallagher (27 de juliol)

Pastora Soler (28 de juliol)

Luis Fonsi (31 de juliol)

Rozalén (1 d’agost)

Jamie Cullum (2 d’agost)

Katie Melua (3 d’agost)

Jorge Drexler (4 d’agost)

Taburete (6 d’agost)

Ramon Mirabet (7 d’agost)

The Vamps (8 d’agost)

Mag Lari (9 d’agost)

Vanesa Martín (10 d’agost)

Álvaro Soler (12 d’agost)

David Bisbal (14 d’agost)

Morat (16 d’agost)

Club Super3 (17 d’agost)

Aitana (18 d’agost)

Ara Malikian (19 d’agost)

Ainhoa Arteta (21 d’agost)