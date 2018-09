Marc Ràmia estrena el videoclip de 'Cures'

Diu Marc Ràmia que 'Cures' és "un homenatge a totes les persones que tenim a prop, a tot aquell que ens ha suportat, que ens ha ensenyat a viure, que ens ha eixugat les llàgrimes, que ens ha ajudat a aixecar-nos". "És una cançó per als imprescindibles que sempre hi són i a qui no agraïm prou tot el que fan per nosaltres", afegeix el cantautor mataroní, que inclou 'Cures' en el disc 'Militants de la vida', publicat pel segell Microscopi.

La cançó, que vol posar "al centre dels nostres universos les cures", dona peu a un videoclip dirigit per Eloi Aymerich, de la cooperativa Clack, segons el qual 'Cures' parla "d'una revolució pendent, d'una revolta imprescindible que començarem a guanyar quan recuperem la sobirania sobre els nostres cossos, els nostres afectes i els nostres prejudicis". Aymerich ho tradueix amb enquadraments de cossos de dones i homes, "de totes les edats i de totes les formes", enquadraments "monocromàtics que juguen amb relacions de poder marcades per les mirades, les mides i les posicions".