'De Grec a Grec' amb Mario Gas, Vicky Peña, Carme Portaceli, Pau Miró, David Selvas i Marc Artigau

Mario Gas, Vicky Peña, Carme Portaceli i Àlex Brendemühl són alguns dels artistes implicats en De Grec a Grec, un programa de coproduccions que impulsa el Festival Grec a partir del setembre perquè "el teatre necessita seguir funcionant", com diu el director de festival, Francesc Casadesús, i recull Efe. "Tenim molts projectes amb data d'estrena per a aquesta tardor i hivern –explica Casadesús–, i a l'octubre hi ha molta concentració d'estrenes. Esperem poder mantenir el calendari perquè per al sector és molt important", ha afegit Casadesús durant la roda de premsa de presentació de les produccions programades per a la temporada que ve, és a dir, entre el Grec 2020 i el Grec 2021.

"No podem permetre que tot se'n vagi en orris –insisteix Casadesús–. Que els teatres obrin no depèn de nosaltres, però estem fent tot el possible. Ens estem portant bé i ens portarem bé".

'Pedro Páramo' puja a l'escenari

Pau Miró és un dels directors que té previst estrenar aquesta tardor, en el seu cas una adaptació de la novel·la Pedro Páramo, de Juan Rulfo, amb direcció de Mario Gas i interpretació de Pablo Derqui i Vicky Peña. Si res ho impedeix, la peça teatral arribarà al Matadero Madrid a l'octubre, i al Teatre Romea de Barcelona al novembre, amb un muntatge "basat en la paraula" que busca mantenir intacte "el laberint d'estranyesa i màgia" de l'obra mestra de Rulfo. Es tracta d'un projecte llargament acariciat per Miró, per a qui Pedro Páramo és la seva "novel·la preferida". Si ha trigat molt de temps a enllestir el muntatge ha sigut per "l'alta exigència de la Fundació Juan Rulfo".

El gruix de la programació està previst a l'octubre, ha recordat Casadesús, en una roda de premsa a la qual també ha assistit Denise Duncan, autora i directora de l'obra El combat del segle, en la qual participen Queralt Albinyana, Armando Buika, Àlex Brendemühl, Andrea Ros i Yolanda Sikara. La proposta de Duncan, que s'hauria d'haver estrenat al juliol i va ser ajornada per la pandèmia, enfronta Jack Johnson (Armando Buika) i Jim Jeffries (Àlex Brendemühl) en un duel sobre el racisme, les conseqüències de l'èxit, l'amor, la vida i el destí, a partir de la història d'un boxejador que s'endinsa al Paral·lel barceloní de principis del segle passat.

Una mica abans, al setembre, està programada una altra obra ajornada, Winnipeg, un muntatge de Norbert Martínez sobre el viatge del vaixell que va noliejar Pablo Neruda després de la Guerra Civil amb més de 2.000 republicans a bord. "És una història èpica que sembla mentida que hagi estat tan poc relatada", ha assenyalat Martínez, que s'ha posat mans a l'obra empès per "la necessitat que aquesta aventura sigui explicada" i ha creat un muntatge interdisciplinari en el qual juguen un paper important la música, el vídeo i els objectes.

Una altra de les propostes destacades de la incerta temporada 2020-2021 és El màgic d'Oz, de Marc Artigau i David Selvas, que adapten el conte de Lyman Frank Baum que va fer encara més popular el cinema. "Hem sigut fidels a l'original però l'hem portat al nostre terreny", ha explicat Artigau, que ha convertit el lleó en una lleona i l'home de llauna en un robot de gènere neutre.

Entre les produccions de De Grec a Grec, Casadesús també ha destacat Gran reserva, de Rhum & Cia, Els gossos, de Nelson Valente, Història d'un senglar, de Gabriel Calderón, i Tránsitos, de David Teixidó.