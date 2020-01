Marta Marín-Dòmine i Joan Benesiu, premiats pels Ciutat de Barcelona

Aquest matí s'han fet públics els Premis Ciutat de Barcelona 2019, que cada any destaquen el bo i millor de la creació, la investigació i la producció de qualitat realitzada a Barcelona per creadors o col·lectius que hi treballen, o per institucions i organitzacions barcelonines que les promouen o les produeixen. El Premi Agustí Duran i Sanpere d’història de Barcelona l'ha rebut Ximena Illanes Zubieta pel llibre En manos de otros. Infancia y abandono en la Barcelona del siglo XV (Ediciones Universidad Católica de Chile, Santiago de Xile, 2019), "per tractar-se d’una obra que aborda la història d’una institució de fundació medieval encara viva actualment, l'Hospital de la Santa Creu de Barcelona, i de la seva acció concreta de protecció de la infància".

L'escriptora i professora Marta Marín-Dòmine ha guanyat el Premi Ciutat de Barcelona d'assaig, ciències socials i humanitats pel llibre Fugir era el més bell que teníem, "per la seva capacitat, a partir d’un relat biogràfic, de fer un exercici de memòria col·lectiva sobre l’exili, el desarrelament i la ciutat de Barcelona, i permetre'ns alhora tractar temàtiques socials del present". El jurat vol fer també una menció especial a l’obra Sempre han parlat per nosaltres, de Najat El Hachmi, "per la seva reflexió personal sobre un debat d’actualitat dins dels feminismes".

En literatura catalana, l'escriptor valencià Joan Benesiu ha guanyat amb Serem Atlàntida, d’Edicions del Periscopi, "una creació narrativa d’una gran ambició literària; l’obra descriu, de manera brillant, el conflicte actual de construcció d’una identitat personal i col·lectiva des d’una perspectiva europea".

En literatura castellana ha rebut el guardó Mateo García Elizondo per l'obra Una cita con la Lady, per "una prosa brillant que construeix, sense metàfores, la vida interior d’un personatge marginal i recupera de forma insòlita el motiu clàssic de la bona mort". En traducció al català ha guanyat Arnau Barios per la traducció d' Eugeni Oneguin, d’ Aleksandr Puixkin, "per haver portat al català, en vers i de manera brillant, un clàssic universal tan distant lingüísticament i culturalment".

651x366 Chicuelo i Marco Mezquida / PERE TORDERA Chicuelo i Marco Mezquida / PERE TORDERA

El jurat del premi de música ha acordat per unanimitat atorgar-lo a Chicuelo i Marco Mezquida pel seu disc No hay dos sin tres, presentat el 25 d’octubre del 2019 a L’Auditori de Barcelona, "per haver-hi sabut conjugar la improvisació i la composició, per haver-hi fet dialogar generacions, tradicions i estils, i per haver-hi sublimat l’alegria, la naturalitat i la frescor amb un joc musical que reflecteix i projecta l’atreviment i l’esperit lúdic i mediterrani propis de la ciutat de Barcelona". El premi de dansa ha valorat l’obra Set of Sets dels coreògrafs Guy Nader i Maria Campos, "per la seva qualitat compositiva, que cristal·litza amb excel·lència el seu treball de recerca", mentre que el de circ ha distingit la companyia Baró d'Evel per l’espectacle Falaise. El jurat ha destacat : "Ens ha transportat a un penya-segat emocional i emocionant i ens ha mostrat a escena la meravellosa diversitat animal dels cossos i dels esperits dels intèrprets, i perquè uneix el moviment i el risc amb la creació plàstica en viu i destrueix les fronteres entre les formes d’art".

El premi de teatre distingeix Silvia Delagneau i Max Glaenzel per l’escenografia i el vestuari de l’espectacle Europa Bull, "per la seva incidència en el dispositiu dramatúrgic i per la ironia i la qualitat de la proposta estètica, així com per la seva mirada, el seu compromís amb la creació i la seva aposta per hibridar llenguatges en col·laboració". Per la seva banda, el premi de cultura popular i tradicional l'ha merescut l’associació Carabutsí per "preservar, valorar i dinamitzar la memòria gitana en perspectiva de gènere i acció intercultural". El jurat ha fet una menció especial a Josep Fornés Garcia per l’activisme cultural, sobretot vinculat a la ciutat de Barcelona.

En arquitectura i urbanisme, s'ha distingit Anna Noguera i Javier Fernández pel Centre Esportiu Municipal del Turó de la Peira. El jurat ha valorat "l’aposta pels equipaments públics de qualitat, així com el significat de la peça per la seva plena integració en una situació urbana complexa". En arts visuals, el premi s'ha atorgat a Kao Malo Vode Na Dlanu (Com una mica d'aigua al palmell de la mà), un projecte de Mireia Sallarès sobre l’amor a Sèrbia, "per haver dut a terme una investigació pluridisciplinària que posa l’accent en els afectes com a forma de reflexionar i defensar un activisme sobre les relacions interpersonals i de poder".

El premi d’audiovisuals a anat a parar al col·lectiu Dones Visuals per les seves iniciatives en el suport i la visualització del treball de les cineastes, expressat sobretot a través de l’impuls dels programes Acció curts, Acció viver i Directori, i "pel seu compromís en la transformació dels imaginaris androcèntrics". El premi de ciències de la vida ha distingit el treball d’investigació Patient-specific IPSC-derived astrocytes contribute to non-cell autonomous neurodegeneration in Parkinson’s disease, liderat per Antonella Consiglio i Ángel Raya, publicat a la revista Cell Stem Cell, per la seva qualitat i el seu avanç significatiu en el camp de les malalties neurodegeneratives. Pel que fa al premi de ciències ambientals i de la terra, el jurat s'ha fixat en el treball d’investigació científica Upper-plate rigidity determines depth-varying rupture behaviour of megathrust earthquakes dels autors Valentí Sallarès i César R. Ranero, de l’Institut de Ciències del Mar de Barcelona (CSIC) i ICREA, publicat a la revista Nature el 2019, un treball que "millora substancialment la previsió de tsunamis". El jurat també fa una menció especial al treball Effectiveness of commercial face masks to reduce personal PM exposure del grup EGAR.

651x366 Mireia Sallarès / FRANCESC MELCION Mireia Sallarès / FRANCESC MELCION

El doctor Juan Carlos Morales, investigador de l’Institut de Ciències de l’Espai del CSIC i de l’Institut d’Estudis Espacials de Catalunya (IEEC), ha rebut el premi de ciències experimentals i tecnologia pel descobriment d’un planeta gegant i gasós al voltant d’una estrella de massa petita (GJ 3512), amb el qual qüestiona les teories establertes sobre la formació dels planetes i planteja escenaris nous completament desconeguts fins ara.

En l'apartat de disseny, el jurat ha acordat per unanimitat atorgar el premi a Sara González de Ubieta pel seu treball innovador sobre disseny de calçat, recollit a la publicació Pràctica, i atorga una menció especial a la fira de publicacions independents Gutter Fest, per la seva capacitat col·lectiva de visibilitzar la comunitat de les arts gràfiques autogestionades de Barcelona.

En educació, el premi ha anat a parar a l’exposició Antoni Benaiges, el mestre que va prometre el mar, organitzada pel Museu Marítim de Barcelona i el Memorial Democràtic, per l'enfocament educatiu i original que fa recuperant el patrimoni pedagògic silenciat. I, finalment, en la categoria de mitjans de comunicació s'ha premiat la cobertura de Betevé de les mobilitzacions a Barcelona arran de la sentència del judici del procés. Es destaca "l’excel·lència informativa per explicar aquests esdeveniments en un clima d’una gran complexitat política i social".