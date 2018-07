La Fira Mediterrània s'endinsa en els rituals amb Kukai Dantza, Jordi Savall i Eva Yerbabuena

El vincle entre els rituals i la tradició vertebrarà la 21a Fira Mediterrània de Manresa, que se celebrarà del 4 al 7 d'octubre. Aquest any la iniciativa aprofundirà en el paper dels rituals a la cultura amb un seguit de propostes que enllacen aquestes pràctiques amb les arts escèniques. L'espectacle inaugural, a càrrec dels bascos Kukai Dantza i el coreògraf israelià Sharon Fridman, n'és un exemple: els artistes representaran 'Erritu', un viatge pels diferents rituals de pas de la vida humana, a la Seu de Manresa.

"Els rituals tenen components comunitaris i estètics molt forts. A més, han servit de font d'inspiració per a molts artistes", afirma el director de Fira Mediterrània, David Ibáñez. Entre els espectacles que segueixen aquest fil conductor hi haurà una 'performance' d'Ada Vilaró, que caminarà a peu durant sis dies pel Bages, els 'Cuentos de azúcar', d'Eva Yerbabuena, en què fusiona el flamenc amb cants japonesos, i la Societat Doctor Alonso, que estrenarà 'Estudi per a pandereta'.

Una de les artistes convidades d'enguany és la ballarina coreana Chung Ji-hye, que reflexionarà sobre la llibertat d'expressió i la força de la tradició. En circ destaquen les propostes de la trapezista Júlia Farrero; 'Fang', d'Animal Religion, i 'Quixote', una peça de dansa aèria a càrrec dels argentins Puja! Teatro Aéreo. La programació musical comptarà amb un concert homenatge a la música celta a càrrec de Jordi Savall i Carlos Núñez, i també amb un projecte experimental de Za!, que treballarà el so de cobla a través de la improvisació. A més, Arnau Tordera i Magí Canyelles –guanyadors del premi Teresa Rebull 2017– estrenaran 'Les cançons seran sempre nostres' i Kepa Junkera s'encarregarà de cloure la fira amb 'FOK'.

Un focus a les illes Balears

En aquesta edició, la Fira Mediterrània posarà el focus en les illes Balears. Per això ha convidat grups i entitats de les illes que oferiran una mostra viva de les representacions més emblemàtiques de la cultura popular. La programació de la iniciativa es completa amb ball folk a càrrec de 21 Boutons, concerts de formacions com Les Anxovetes i Jonatan Penalba i actuacions castelleres i d'altres grups de cultura popular.