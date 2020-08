Carmen Calvo: "La nova llei de memòria històrica saldarà el deute pendent amb l'exili"

La vicepresidenta primera del govern espanyol, Carmen Calvo, que ha participat aquest dissabte en l’homenatge que s’ha fet a la ciutat francesa d’Ay-Champagne a l’últim supervivent del camp de concentració de Mauthausen, Juan Romero, ha anunciat que amb la nova llei de memòria històrica, que amplia la que ja va aprovar el govern de José Luís Rodríguez Zapatero el 2007, Espanya “saldarà el seu deute pendent amb l’exili”. Segons Calvo, el nou projecte de llei es presentarà de forma “imminent” al Congrés de Diputats.

La nova llei, si s’aprova, permetrà la creació de fons per reobrir fosses, un banc d’ADN per a les víctimes del franquisme i la “ressignificació” del Valle de los Caídos. D’altra banda, l’executiu espanyol vol il·legalitzar les associacions franquistes, com la Fundación Francisco Franco.

Calvo ha agraït a Romero la seva “lluita contra el franquisme” i la seva “defensa de la democràcia”: “Mai farem el suficient, sempre estarem en deute amb els antifeixistes espanyols que van donar la seva vida. Gratitud eterna des de la democràcia espanyola”.

Calvo ha recordat que més de 10.000 homes i dones van estar als camps de concentració i ha dit que “no es pot perdre la memòria”. La vicepresidenta ha agraït la tasca de les associacions i l’esforç de les famílies dels exiliats per continuar tenint contacte amb Espanya.