El jutjat d'Osca requereix a Méndez de Vigo que traslladi a l'Aragó les obres d'art de Sixena del Museu de Lleida

El jutjat número 1 d'Osca requereix al ministre de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, que doni compliment a les resolucions judicials provisionals per al lliurament a l'Aragó de les 44 obres d'art en litigi que segueixen al Museu de Lleida. Ho ha fet a través d'una providència amb data 15 de novembre en què demana també al ministre que informi sobre quan i com es traslladaran les peces perquè el govern de l'Aragó les pugui rebre amb garanties.

Ho demana a Méndez de Vigo emparant-se en l'article 155, que estableix que el ministre és l'actual responsable provisional de Cultura de la Generalitat, "vist que la direcció del departament de Cultura de la Generalitat ha sigut assumida pel ministre de Cultura", diu el text del jutjat. La providència del jutjat, encapçalat ara per un nou magistrat, Antonio Martín González ja que la jutge que va ordenar el trasllat provisional ja no n'és la responsable, sol·licita també a la policia judicial que prepari un pla d'actuació per dur a terme l'execució provisional de la sentència, en cas que les autoritats competents ignoressin l'ordre. Les parts tenen cinc dies per presentar recurs.

L’actuació del jutge Martín González obre una nova fase en el cas Sixena. Fins ara el govern espanyol s’havia mantingut al marge del litigi, evitant pronunciar-se obertament sobre un afer que podria desencadenar processos similars que afectarien museus espanyols. Ara haurà de pronunciar-se. Per la seva part, l’alcalde lleidatà, el socialista Àngel Ros és membre del consorci del museu i sempre ha defensat els drets de Lleida i de Catalunya sobre les obres, però ara es trobarà en la disjuntiva de mantenir la postura o alinear-se amb el ministre si aquest atén el requeriment judicial.

El Ministeri "estudiarà" el requeriment

El Ministeri de Cultura ha assegurat aquest dimecres que encara no ha rebut el requeriment del jutjat d’Osca perquè doni compliment a les resolucions judicials provisionals per al lliurament a l’Aragó de les 44 obres d’art el litigi que es troben al Museu de Lleida. Segons fonts pròximes al ministre de Cultura i portaveu del govern espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, els equips tècnics del Ministeri "estudiaran" el requeriment un cop el rebin i esperaran a conèixer "tots els detalls" de la petició abans d’adoptar cap tipus de decisió. "No volem avançar posicionaments", han afirmat.

Apel·lacions a la societat civil

El portaveu de la Plataforma d'Entitats Culturals de Lleida, Xavier Quinquillà, ha apel·lat a la Paeria i a la Diputació de Lleida, com a institucions locals membres del Consorci del Museu de Lleida, a què siguin elles les que "salvaguardin" la unitat de la col·lecció d'art de Sixena davant el "desballestament" que ha provocat l'aplicació del 155 a la conselleria de Cultura. Quinquillà ha qualificat de "preocupant'' i "d'alta alerta" el requeriment que ha fet el jutjat d'Osca al ministre de Cultura. També s'ha mostrat convençut que la societat civil "farà el que sigui necessari perquè aquest despropòsit i abús intolerable no es pugui produir".

Xavier Quinquillà ha recordat que la "salvaguarda" de la unitat de la col·lecció no només la té la Generalitat aplicant el marc normatiu català de la Llei de patrimon,i sinó que també la té el Consorci del Museu de Lleida, en tant que és dipositari d'aquesta col·lecció. Del consorci en formen part diverses institucions, com l'Ajuntament de Lleida i la Diputació de Lleida, "amb un pes important", i per això ha demanat que "exerceixin les funcions necessàries" per frenar aquest requeriment del jutjat d'Osca.