Les Big Bouncers reflexionen sobre la dona, els éssers humans i la cosificació

El Mercat de les Flors programa de l'11 al 14 d'abril quatre peces del col·lectiu Big Bouncers: 'O.V.N.I', 'Si estiguéssim soles a l'Univers, seria una gran pèrdua d'espai', 'Wallflowering' i 'Morder la lengua'. Totes han sigut representades amb anterioritat, però la gran novetat és que per primer cop es podran veure reunides en un escenari gran, amb un bon disseny de llums i en el marc de la temporada del Mercat. Tot això permetrà "magnificar la proposta" –en paraules d'Anna Rubirola, membre del grup– sobretot pel que fa a 'Si estiguéssim soles', que comptarà ara amb cinc intèrprets, en comptes de les tres inicials. "Serà com posar més llenya al foc a un treball que encara és ben viu", ha dit avui dimecres Mireia de Querol, una de les creadores de la peça.

'O.V.N.I' és una obra que enfronta les ballarines amb els objectes per indagar en la relació entre context i significat. "Emergeix de la idea de l'escriptura creativa", argumenta De Querol, que, a més de ballarina, és llicenciada en humanitats per la UAB. "Hem intentat posar al mateix nivell el cos i l'objecte i comprovem que els objectes ens sobreviuran de llarg", afegeix Rubirola.

En aquesta ocasió, Big Bouncers compta amb col·laboracions externes. Concretament, amb la coreògrafa austríaca Iris Heitzinger i l'actriu suïssa Françoise Boillat, que presenten 'Wallflowering', una recerca sobre la identitat femenina avui dia: "Ens sentim lliures com a dones, però encara existeix la necessitat d'usar la dona com una superfície de projecció; el requeriment de la bellesa és present en els diferents estereotips de la dona: en aquesta obra els hem estudiat i dut a l'extrem". La conclusió, prossegueix Iris Heitzinger, és que "no podem travessar fronteres i comencem a desaparèixer en aquesta tensió humà-objecte".

Pel que fa a "Morder la lengua", que compta amb la participació del coreògraf, 'performer' i professor brasiler João Lima, neix del joc infantil de mossegar-se la llengua per derivar cap a reflexions més de tipus conceptual. "Emergeix la idea de la ficció i tot l'imaginari del que puc fer a partir del cos i la paraula, que té un poder evocador i poètic molt fort", ha exposat Rubirola. De fet, en aquestes obres la paraula i el moviment s'alternen en una fusió total, és un "text acció", tal com ha destacat Àngels Margarit. La directora del Mercat també ha posat l'accent en el fet que el treball d'aquestes joves creadores és representatiu de la manera de treballar d'una generació que, per tirar endavant els seus projectes, s'han d'associar per una qüestió socioeconòmica. "Ens venia molt de gust poder veure aquestes peces genials, que han voltat per tot arreu i s'han vist poc a Barcelona, que són una mirada al recorregut que estan fent aquests col·lectius".

Cecilia Colacrai, Anna Rubirola i Mireia de Querol van crear Big Bouncers el 2012 amb l'objectiu d'explorar i investigar els nous llenguatges escènics i han rebut diversos guardons, com ara el premi Sebastià Gasch, l'Aplaudiment a la creació emergent i el FAD 2015. Entre les obres que creen de forma conjunta hi ha una part d'improvisació per tal de fugir de les "avorrides" coreografies prefixades. "Per a nosaltres aquesta part d'improvisació és un desafiament molt gran i requereix un gran treball com a intèrprets, però el resultat és que les obres no perden frescor", comenta Colacrai. Amb aquesta voluntat de "generar un cos que pot transformar-se en moltes coses", les creadores reflexionen sobre la dona, els éssers humans i el mateix treball col·lectiu, sempre des d'una barreja de formats i registres. "No ens casem amb ningú i som com esponges; les nostres influències són diferents estímuls i disciplines, però no n'hi ha cap de comuna ni que s'imposi", conclou Rubirola.