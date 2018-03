La Metropolitan Opera acomiada el director emèrit per abusos

La Metropolitan Opera de Nova York ha acomiadat formalment el seu director emèrit, James Levine, després d'una extensa investigació que conclou que hi ha "proves creïbles" que va cometre assetjament sexual al llarg de la seva carrera. La institució ja havia tallat relacions amb el director al desembre.



Levine, de 74 anys i una llegenda en el món de la música clàssica, va dirigir la Met Opera durant quatre dècades (del 1976 al 2016) i continuava vinculat a la institució novaiorquesa com a director emèrit i director artístic del seu programa de joves artistes. Segons l'òpera, entre les víctimes de "conductes sexuals abusives i assetjadores" tant "abans com durant" l'etapa a la Met hi va haver "artistes vulnerables en les primeres etapes de les seves carreres" sobre els quals Levine tenia autoritat. "És inapropiat i impossible que Levine continuï treballant a la Met Opera", explica la nota.



La investigació ha durat més de tres mesos i ha implicat més de 70 persones. Es va posar en marxa al desembre després que sortissin a la llum denúncies en contra del director. Hi havia, per exemple, un informe policial de 2016 en què un home al·legava haver estat víctima d'abusos sexuals fa tres dècades, quan ell tenia 15 anys i el director, 41. Els abusos haurien començat el 1985 i van durar fins el 1993, uns anys en què va patir tocaments o el va haver d'observar masturbant-se; el director li hauria arribat a donar 40.000 euros.



La institució ha assegurat que les "denúncies o rumors" que membres de la direcció de la Met Opera o de la seva junta directiva van tapar les informacions sobre la conducta de Levine no tenen fonament.