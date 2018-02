Mishima, El Petit de Cal Eril i Núria Graham actuaran a l'Embassa't

Un cop més l’escena musical catalana es troba al festival Embassa’t de Sabadell, que celebrarà la desena edició els dies 8 i 9 de juny. El cartell inclou, de moment, Mishima, Mazoni, La Iaia, El Petit de Cal Eril, Pau Vallvé, Maria Arnal & Marcel Bagés, Anímic, Mujeres, El Último Vecino i The Hairy Legs. Més endavant es farà pública la programació completa.

Una de les novetats d'aquest Embassa't és que torna a la Bassa de Sant Oleguer, l'espai on es van celebrar les quatre primeres edicions. Com es habitual, també hi haurà espai per a la música electrònica, El Club, per on passaran Heardbirds, Pau Roca, TUTU i Lucient. La primera edició de l'Embassa't, Festival Independent del Vallès, va ser l’any 2009. En nou edicions ha aplegat més de 9.000 persones i 150 grups i artistes. L'abonament per a l'Embassa't 2018 costa 30 euros