Nil Moliner, Ramon Mirabet i Delafé, caps de cartell del Fred Festival

Una desena d'artistes i grups, dos dies de concerts i entrades a 20 euros: així és el Fred Festival, una nova proposta musical de petit format que se celebra aquest divendres 26 i dissabte 27 al Parc Audiovisual de Catalunya (Terrassa), un espai conegut per les filmacions de pel·lícules com 'Un monstre em ve a veure', de J.A. Bayona, i que ha sigut el plató de les dues últimes edicions d''Operación Triunfo'.

Per a aquesta primera edició, el Fred Festival confia el cartell a noms com Ramon Mirabet, immers en la gira de presentació del disc 'Begin again'; el cantautor Nil Moliner, i Delafé, també amb material nou. Els concerts començaran a les 18 h i acabaran cap a les dues de la matinada.

En la primera jornada, divendres, actuaran els vallesans Atretz, Sense Sal, Nil Moliner, Dalton Bang i els DJ Tilt & Galix. Dissabte serà el torn del grup basc Zea Mays, la cantautora Suu, Delafé, Ramon Mirabet i el DJ Madraasso.