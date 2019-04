Mor Bibi Andersson, musa de Bergman

260x366 Andersson, en una imatge d'arxiu / EFE Andersson, en una imatge d'arxiu / EFE

L’actriu sueca Bibi Andersson, una de les muses del cineasta Ingmar Bergman, va morir diumenge als 83 anys, segons ha informat la directora i amiga personal de l’artista Christina Olofson. Andersson va debutar a la televisió quan tenia 15 anys en un anunci dirigit per Bergman, i a partir d’aleshores sempre va estar lligada al director suec. Andersson va créixer com a actriu al Teatre Reial d’Estocolm, i va aparèixer en una desena de pel·lícules de Bergman, com El setè segell, Maduixes silvestres i Persona.

El 1963 va ser guardonada al Festival de Berlín pel seu paper a The mistress, de Vilgot Sjöman. Però va ser quan es va posar en la pell de la infermera Alma, el 1966, al film Persona -que li va valer el premi a la millor actriu de cinema suec- que li van començar a ploure les ofertes. Va treballar amb John Huston a La carta del Kremlin (1970) i amb Robert Altman a Quintet (1979). El 1990 va treballar com a directora teatral a Estocolm. En el documental Images from the playground (2009), Andersson confessava que no estava gaire satisfeta dels papers que li havia ofert Bergman perquè els considerava massa “infantils” i que hauria preferit els més dramàtics que feien Harriet Andersson i, més tard, Liv Ullmann.

Ardersson estava ingressada a l’hospital des del 2009, quan va patir un vessament cerebral.