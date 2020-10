Adéu a Hilari Raguer, el monjo i historiador amb ànima subversiva

L'Abadia de Montserrat ha informat de la mort del pare Hilari Raguer i Suñer. Nascut a Madrid l'any 1928, el pare Raguer es va llicenciar el 1950 en Dret a la Universitat de Barcelona, el 1954 va ingressar al monestir de Montserrat i el 1960 va ser ordenat sacerdot.

Acaba de morir el P. Hilari Raguer i Suñer. Feia 65 anys era monjo de #Montserrat i 60 anys que era sacerdot. pic.twitter.com/iNNckJZz9S — Abadia de Montserrat (@montserratinfo) October 1, 2020

Membre del grup clandestí antifranquista Torras i Bages, on va coincidir amb Jordi Pujol i Joan Reventós, el 1951 va ser empresonat durant set mesos a la presó de Montjuïc per haver participat a la vaga de tramvies. "La policia em va detenir i la matinada del 2 de març em van portar a Montjuïc. Ja ho havia passat molt malament els dies que vaig estar a la comissaria, tant físicament (vaig rebre uns quants cops de puny) com moralment. A Montjuïc vaig pensar que seria pitjor. Però com que aleshores formalment jo era militar -feia la mili-, i també per influència d’un oncle meu ben situat en el franquisme, d’alguna manera em van rebre com un compañero", explicava sobre la seva detenció el monjo en una entrevista a l'ARA el 2018.

"Un element subversiu altament perillós"

Raguer i Suñer va rebre la Creu de Sant Jordi l'any 2014 i dos anys més tard va ser guardonat amb la Medalla d'Or de la Universitat de Barcelona. Quan la universitat li va lliurar la medalla, l'historiador Josep Villarroya va recordar que l'informe de la policia de 1951 descrivia Hilari Raguer com "un element subversiu altament perillós" i que, en canvi, el comandant del castell va veure un jove esporuguit amb aire d’infeliç: “Els que el coneixem personalment i hem seguit la seva trajectòria intel·lectual, repeteixo, pensem que la policia no anava gens errada. Ha lluitat sempre com a persona i com a historiador contra la dictadura franquista i el seu llegat”, va dir Villarroya.

L'historiador va recordar que Raguer sempre va defensar “a capa i hàbit” el que pensava i creia tant en l’àmbit de la història (defensava que l'església havia de demanar perdó pel paper que va jugar durant la Guerra Civil i que molts republicans catalans van ajudar als catòlics durant els primers mesos del conflicte), com en les seves conviccions polítiques o ciutadanes (la defensa de l’independentisme i de la República). En aquell homenatge de la Universitat de Barcelona, Raguer, que aleshores tenia 88 anys, va dir: "Encara espero veure, com propugnava aquella octaveta clandestina de 1951, una Universitat de Barcelona alma mater de la república catalana independent"

"Encara espero veure, com propugnava aquella octaveta clandestina de 1951, una Universitat de Barcelona alma mater de la república catalana independent" Hilari Raguer

Doctor en dret i en teologia i diplomat en psicologia social i en ciències polítiques, i fundador de revistes com Documents de l’Església, Raguer va exercir una gran influència sobre molts historiadors però curiosament cap títol no el vincula a la història. El fet que no es llicenciés en història, però, no va impedir que fes una tasca titànica i publiqués una extensa bibliografia. Destaquen les biografies, amb molta informació inèdita, de Manuel Carrasco i Formiguera i del general de divisió Domènec Batet Mestres. Raguer va aprofundir també en el paper de l'església durant la Guerra Civil i les seves publicacions van generar força controvèrsia. Però una de les peculiaritats d'aquest monjo, de mirada afable i paciència infinita, és que mai defugia les polèmiques. Tombé va escrimer llibres com La espada y la cruz, La pólvora y el incienso o Arxiu de l’Església catalana durant la Guerra Civil. Raguer també va col·laborar amb moltes obres col·lectives. Un dels seus darrers llibres va ser Ser independentista no és cap pecat (Claret, 2012).