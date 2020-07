Mor Juan Marsé als 87 anys

Juan Marsé ha mort aquest dissabte a la nit als 87 anys a l'Hospital de Sant Pau, segons informa el programa Via lliure de RAC1 citant fonts familiars. Marsé, nascut a Barcelona el 8 de gener del 1933, va ser un dels grans autors de la generació dels 50, autor de novel·les com Encerrados con un solo juguete, Últimas tardes con Teresa i Si te dicen que caí. Va guanyar el premi Planeta per La muchacha de la bragas de oro i va ser reconegut amb el premi Cervantes l'any 2009.

Company de generació de Manuel Vázquez Montalbán, Jaime Gil de Biedma, Juan Goytisolo, Terenci Moix i Eduardo Mendoza, Marsé va crear personatges tan memorables com el Pijoaparte de la novel·la Últimas tardes con Teresa. "Carlos Barral i Josep Maria Castellet esperaven de mi la gran novel·la obrera, i amb Últimas tardes con Teresa els vaig sorprendre amb un xarnego que no vol fer la revolució sinó ascendir socialment", explica Marsé. Aquesta és una de les claus de la seva literatura: explica els conflictes de classe a peu de carrer i no des d'una tribuna acadèmica.

Els barris barcelonins de la Salut, el Guinardó i el Carmel constitueixen el paisatge fundacional de la literatura de Juan Marsé, i a partir d'aquella realitat viscuda i sobretot observada comença a explicar el funcionament de la societat dels anys 60. La seva mirada, personal com poques, retrata tant la burgesia com la classe treballadora i les relacions entre uns i altres. El tebeos, la literatura de quiosc i les sessions dobles al cinema són un altre dels marcs culturals del Marsé adolescent que treballava en un taller de joieria. I tot plegat anirà apareixent en la seva literatura, juntament amb la influència dels grans narradors, com Dickens.

La biografia literària de Marsé comença el 1960 amb Encerrados con un solo juguete i continua amb alguns dels seus títols més importants: Últimas tardes con Teresa (1966), amb el qual va guanyar el premi Biblioteca Breve, La oscura historia de la prima Montse (1970), Si te dicen que caí (1973) i La muchacha de las bragas de oro, premi Planeta el 1978. La seva trajectòria també inclou altres novel·les com El amante bilingüe (1990), El embrujo de Shanghai (1993) i Rabos de lagartija. La seva última novel·la publicada va ser Esa puta tan distinguida (2016).