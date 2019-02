Mor Miquel Civil, un dels experts mundials en assirologia i llengua sumèria

Per trobar algú que dominés tant la llengua sumèria com Miquel Civil caldria retrocedir 4.000 anys enrere. Així ho constataven alguns dels col·legues de Civil, que va dedicar moltes dècades a estudiar i desxifrar les antigues taules cuneïformes de les civilitzacions mesopotàmiques. Civil va ser un dels experts mundials més prestigiosos en assiriologia i llengua i cultura sumèries. Exprofessor de l'Institut Oriental de la Universitat de Chicago (EUA), Civil va morir el 13 de gener als 92 anys als Estats Units.

Nascut a Sabadell el 1926, Civil se'n va anar de Catalunya per estudiar a la Universitat de París, on va ser nomenat doctor. En la seva trajectòria com a acadèmic va passar també per la Universitat de Pennsilvània, on hi ha una de les col·leccions més importants de taules cuneïformes del món, i després per la Universitat de Chicago. Civil va obtenir un prestigi mundial a l'hora d'interpretar i llegir les taules sumèries i va col·laborar amb el Louvre, el British Museum i el Museu Arqueològic d'Istanbul, entre més.

Com a llengua escrita, el sumeri es va crear al voltant de l'any 3.300 aC i es va convertir en un extens idioma literari. Tot i això, no va ser fins al segle XIX que es va descobrir gràcies a diverses troballes arqueològiques de ciutats sumèries a l'Iraq. De fet, Civil va participar en excavacions de l'antiga ciutat de Nippur, en la missió considerada més important fins ara de l'Institut Oriental de Chicago. També es va dedicar durant una gran part de la vida a difondre i ampliar el coneixement del sumeri amb nombroses publicacions on aclaria qüestions com el sistema d'escriptura, la llengua, la fonètica i la literatura. L'any 2000 la Universitat de Barcelona va reconèixer els seus mèrits professionals i el va nomenar doctor 'honoris causa'.