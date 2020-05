Mor als 77 anys l'actor teatral Quim Lecina, cofundador del Teatre Lliure

L'actor, director i músic Quim Lecina ha mort aquest diumenge a Rupià (Baix Empordà) a l'edat de 77 anys, víctima d'un càncer. El funeral se celebrarà el dilluns 1 de juny a Rupià. Fundador del Teatre Lliure el 1976 i patró del teatre durant anys, Lecina va participar en una vuitantena de peces teatrals que va representar en una gran part dels teatres d'arreu de Catalunya. També va dirigir diverses peces, com Big Will Shakespeare, dins el Festival Shakespeare, el 2013.

'Big Will Shakespeare' el 2013 a la Biblioteca de Catalunya

Al marge de la seva faceta d'actor, Lecina també va desenvolupar diverses propostes amb música de diferents gèneres com la clàssica, el jazz, el rock i la tradicional. Entre els espectacles de caràcter musical que va dirigir hi ha, per exemple, El gran Circ d’Erik Satie (2006) amb Daniel Blanch, amb qui també va fer Sonata a Kreutzer, de Beethoven, deu anys abans.

A més, va participar en una vintena de pel·lícules, entre les quals hi ha La última frontera (1992), Un amor clar-obscur (1996), El cónsul de Sodoma (2009) i La febre d'Or (1993).

Lecina va desenvolupar, d'altra banda, una tasca pedagògica com a professor d’interpretació a l’Institut del Teatre de Barcelona, a l’escola de teatre El Galliner, de Girona, i al Conservatori del Liceu de Barcelona, entre altres centres.

Les mostres de condol no s'han fet esperar i han circulat per les xarxes des de primera hora de la tarda d'aquest diumenge.