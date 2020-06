Mor Rosa Maria Sardà als 78 anys

Rosa Maria Sardà, una de les figures més importants del cinema i el teatre català, ha mort aquest dijous als 78 anys a causa d'un càncer. La seva vis còmica la va convertir en una figura molt estimada pel públic, però també va destacar com a actriu dramàtica en tota mena de produccions. Era una d'aquelles intèrprets que no necessiten nom propi: la Sardà era una actriu de caràcter amb una personalitat insubornable i polèmica. Anava per lliure i posava les seves pròpies regles, fins i tot en la malaltia: en la seva última aparició televisiva, al programa de Jordi Évole, quan li van comentar la seva lluita contra el càncer va respondre amb contundència: "Jo no lluito contra res, contra el càncer no s'hi lluita, el càncer és invencible".

La Sardà es va convertir en una figura molt popular als 80 gràcies a la seva faceta com a presentadora televisiva i humorista totterreny en programes com Tariro Tariro i Ahí te quiero ver, però els seus inicis com a actriu estan molt lligats al teatre, des dels primers passos en un grup amateur fins a la seva estada a les companyies de Dora Santacreu i Carlos Lucena, Pau Garsaball o Alejandro Ulloa. Una figura molt important en la seva carrera va ser el seu amic Josep Maria Benet i Jornet, que li va oferir portar a la televisió la seva obra Una vella, coneguda olor, i de qui va representar moltes obres ("Pràcticament totes", deia) i fins i tot va dirigir-ne dues.

La filmografia de l'actriu també és molt important: va participar en prop d'un centenar de pel·lícules, a les ordres de grans directors com Luis García Berlanga ( Moros y cristianos) i Pedro Almodóvar ( Todo sobre mi madre), i va interpretar secundaris memorables per a Juanma Bajo Ulloa, Fernando Colomo, Fernando Trueba, Manuel Gómez Pereira i Joaquim Oristrell, amb qui va guanyar un Goya per Sin vergüenza. Ja en tenia un altre per ¿Por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo?, de Manuel Gutiérrez Aragón.

Però el director amb qui més va treballar en el cinema i qui potser va saber treure-li més profit va ser Ventura Pons, que ja li havia donat el seu primer protagonista al teatre el 1969 amb El knack o qui no té grapa no engrapa. Pons la va dirigir en una de les seves primeres pel·lícules, El vicari d'Olot, i després en títols com Carícies, Amic/Amat, Anita no pierde el tren i sobretot en una Actrius en què la Sardà oferia un recital dramàtic acompanyada d'Anna Lizaran i Núria Espert. “El meu consell als joves directors que hagin de dirigir Rosa Maria Sardà és que es limitin a seure i a mirar”, explicava Emilio Martín Lázaro a l'ARA poc abans de l'entrega del Gaudí d'Honor de l'Acadèmia del Cinema, que ella no va poder recollir, el 2016.

En el cinema va dedicar a gestionar el seu immens talent per a la comèdia en papers secundaris en títols com Rateta, rateta de Francesc Bellmunt, Alegre ma non troppo i El efecto mariposa de Colomo, La niña de tus ojos de Fernando Trueba i la seva seqüela La reina de España... És normal que Borja Cobeaga i Diego San José li acabessin escrivint el paper de matriarca d'una família burgesa catalana a Ocho apellidos catalanes, la segona part d' Ocho apellidos vascos, que tot i que ja la va rodar malalta no va ser la seva última intervenció en cinema: a mitjans de març s'havia d'estrenar Salir del ropero, en què feia d'àvia que surt de l'armari i anuncia que es vol casar amb una dona, però el tancament dels cinemes va obligar a ajornar-ne l'estrena.

El talent interpretatiu de Rosa Maria Sardà era especialment poderós al teatre. “La Rosa és una actriu intel·ligent. Té una intel·ligència d’actriu: és una grandíssima lectora i és una boníssima lectora de teatre”, subratllava fa tres anys Lluís Pasqual, que va treballar amb ella des de l'obra de Jean Genet El balcó, el 1979.