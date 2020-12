Mor Josep Pla-Narbona, artista i pioner del disseny gràfic a Catalunya

L'artista Josep Pla Narbona va morir diumenge als 92 anys víctima d'una llarga malaltia. Està considerat com un pioner del disseny gràfic català i també va ser un creador polifacètic en el camp de la pintura i l'escultura. Entre els reconeixments que va rebre hi ha la Creu de Sant Jordi l'any 2019 i el Premio Nacional de Diseño, Laus d’ Honor de l'ADG-FAD i la la Medalla d'Or del Cercle Artístic de Sant Lluc de Barcelona.

651x366 Cartell comercial de Nestlé de Josep Pla-Narbona / MUSEU DEL DISSENY Cartell comercial de Nestlé de Josep Pla-Narbona / MUSEU DEL DISSENY

Josep Pla-Narbona va nèixer a Barcelona l'any 1928 i va quedar orfe de pare i mare abans de començar la Guerra Civil, i el van criar els seus oncles. La seva formació artística va començar com aprenent en tallers de dibuix publicitari amb artistes com J. Artigas i R. Fàbregas i a l'Escola d'Art i Oficis de Barcelona. També a l’agència Publicité R.L.Dupuy de París durant dos mesos a mitjans dels anys 50. Al 1958 a Barcelona va establir el seu propi estud i és conegut sobretot pels seus dissenys per a la indústria farmacèutica i altres treballs com la capçalera del diari Tele/eXpress. En paral·lel a la seva feina, va ser el primer president de l'agrupació de grafistes del FAD i professor de l'escola Massana.

Pocs anys després de tenir el seu propi estudi, Pla-Narbona va fer una estada a Suïssa el 1962 per estudiar les tècniques tipogràfiques a l'agència de publicitat Adolf Wirz de Zurich, i al llarg dels anys va exposar en diferents països europeus i als Estats Units.

651x366 Cartell de Biosedan, de Josep Pla-Narbona / MUSEU DEL DISSENY Cartell de Biosedan, de Josep Pla-Narbona / MUSEU DEL DISSENY

La carrera de Pla-Narbona va fer un gir a mitjans dels anys 70, quan es va començar a dedicar sobretot a la pintura. Està representat sobretot el Museu del Disseny, on va donació l'any 2013 de d'un gran part de la seva obra gràfica d'entre els anys 1947 i 2009. "Els dos vessant: l'artista gravador, pintor i escultor i el grafista comercial estan inextricablement lligats", diuen els dissenyadors Jordi Duró i Francesc Ribot. "La ma del dibuixant apareix de manera inconfusible -expliquen-. Com assenyalava Enric Jardí, «Pla-Narbona pot canviar de registre, pot fer servir tècniques distintes. Però en cada peça, en cada cartell, sigui una il·lustració per a un anunci o sigui una marca, sempre trobarem l'autor»".