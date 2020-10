Mor de càncer el guitarrista Eddie van Halen

Eddie van Halen, fundador de la banda de rock Van Halen i un dels guitarristes més emblemàtics del heavy metal, ha mort aquest dimarts als 65 anys com a conseqüència d'un càncer de gola contra el qual portava una dècada lluitant. Segons ha informat el portal TZM, Van Halen ha mort a l'Hospital St. Johns de Santa Monica acompanyat de la seva dona Janie, el seu fill Wolfgang i el seu germà Alex, bateria i cofundador de Van Halen. Amb la seva banda, Eddie van Halen es va convertir a principis dels anys 80 en un dels guitarristes més importants i influents del rock dur i va popularitzar entre els guitarristes de l'època tècniques com el tapping a dues mans, que consistia en colpejar les cordes amb els dits de la mà dreta i amb els de l'esquerra el mànec de la guitarra.

Nascut a Amsterdam el 1955, Van Halen va fundar el grup que portava el seu cognom amb el seu germà Alex a finals dels anys 70. Mark Stone, Michael Anthony i el cantant David Lee Roth van completar la formació clàssica que el 1978 enregistraria un primer disc homònim, Van Halen, un gran èxit que vendria més de 10 milions de còpies als Estats Units. El seu rock dur era la versió virtuosa, energètica i californiana del heavy metal anglès fosc i dramàtic que havia dominat el gènere durant la dècada anterior. No és estrany, doncs, que el 1983 Michael Jackson el fitxés per tocar el solo de guitarra que sona a Beat it, un dels èxits del disc Thriller.

La popularitat del grup va arribar al cim amb el disc 1984, publicat l'any del títol. Van Halen s'havien convertit en una màquina d'encadenar hits com Panama, Eruption o el celebèrrim Jump a les llistes d'èxits, empesos per la visió d'un Eddie van Halen que insistia en donar protagonisme als sintetitzadors per damunt de la guitarra. Aquest gir estilístic va provocar la marxa de David Lee Roth, però Eddie van Halen va refundar el grup amb un nou cantant, Sammy Hagar, i va reafirmar la posició del guitarrista com a líder indiscutible de la banda i un guitarrista de referència per als fans, que estudiaven i imitaven el seu estil, les seves poses i els seus solos.