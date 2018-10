Mor Charles Aznavour, mite de la cançó francesa

Charles Aznavour, un dels grans referents de la música francesa, ha mort aquest dilluns als 94 anys, segons informa AFP. Ha venut més de 100 milions de còpies dels seus àlbums i ha col·laborat amb llegendes de la música com Édith Piaf i Juliette Gréco al llarg de la seva extensa trajectòria.

La popularitat d’Aznavour va lligada a cançons com 'Emmenez-moi', 'Que c’est triste Venise', 'For me formidable', 'Comme ils disent', 'La mamma' i 'Désormais'. Sovint se l’identifica amb el vessant més romàntic de la cançó francesa hereva de Charles Trenet, però per a Aznavour el secret de la seva popularitat és precisament la varietat temàtica de les seves cançons. "Hi ha gent que pensa que sempre he escrit cançons d’amor, però no és així. També he fet cançons sobre la vida als barris, l’homosexualitat, els accidents de trànsit, la joventut i el pas del temps”, deia Aznavour.

"La vida és maca i vull seguir treballant, perquè és el que he fet tota la vida. Vaig deixar l’escola quan tenia 10 anys i ho he après tot de la vida. Això no m’ha fet més intel·ligent, però sí més feliç", explicava Aznavour el juny del 2014, un dia abans d'actuar al Liceu. I no va ser l'últim concert a Barcelona d'un home que cada any sortia de gira. Al Liceu hi va tornar l'abril passat, i, malgrat una fractura al braç en caure a casa, va seguir amb una agenda de concerts que el va dur al Japó.

Aznavour, compositor, cantant i actor, era la veu romàntica de la bohèmia. Fill d'armenis que eren a París de camí als Estats Units, va néixer a la capital francesa el 22 de maig del 1924, i el seu nom era Shahnour Vaghenag Aznavourian. L'origen armeni d'Aznavour va ser un dels motius pels quals el cineasta canadenc, també amb arrels armènies Atom Egoyan ,comptés amb ell per a la pel·lícula 'Ararat' (2003), en què abordava les conseqüències del genocidi armeni.