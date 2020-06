Mor el fotoperiodista argentí Carlos Bosch als 75 anys

Fotos emblemàtiques com les últimes de Dalí, postrat al llit de l'hospital, o bé les de Julio Cortázar poc abans de morir tenen un mateix autor, l'argentí Carlos Bosch, un fotoperiodista d'esquerres que va revolucionar el món de la fotografia de premsa a Catalunya, on es va instal·lar el febrer del 1976, fugint de la dictadura militar. Carlos Bosch va morir el 22 de juny a la matinada als 75 anys. Des del Sindicat de la Imatge UPIFC han lamentat la seva desaparició: "De seguida va canviar la concepció oficialista de la fotografia de premsa vigent en aquells anys i ens va ensenyar com calia construir unes seccions de fotografia modernes basades en la vitalitat, en l'experimentació, en trencar motlles estilístics, abordar nous temes i fer-ho assumint riscos professionals i personals", ha dit Pepe Baeza, vocal del CD de l'UPIFC, en un comunicat.

Carlos Bosch, sociòleg i antropòleg de formació, va endinsar-se en el món de la fotografia a través de l'editorial argentina Abril, on va treballar com a reporter gràfic, fotògraf de moda i arquitectura, i va fer fotografia publicitària. Amenaçat de mort al seu país, es va instal·lar a Barcelona el 1976 i va fundar la primera Associació de Reporters Gràfics. Va ser responsable de fotografia d' El Periódico de Catalunya en el seu llançament i durant els primers temps, i va treballar al Diario de Barcelona i a El País. "Va ser determinant en el creixement de la cultura visual en les redaccions d'aquell moment excitant de la Transició –recorda Baeza–. Ens va ensenyar a defensar la nostra feina i la nostra posició a les sales de redacció través d'un concepte fins llavors inexistent: l'edició gràfica, l'assumpció de la responsabilitat sobre els continguts visuals".

Com a fotoperiodista es va infiltrar durant tres anys entre els feixistes a Madrid per fer un reportatge i també va cobrir la invasió soviètica a l'Afganistan. El Palau Robert té programada precisament per al setembre una exposició amb les seves fotografies al voltant de la Transició espanyola, amb imatges impactants del retorn de Tarradellas o dels mil primers dies de mandat de Jordi Pujol. El 1986 es va traslladar a Luxemburg i va treballar com a corresponsal per a diversos diaris catalans. Del 2003 al 2007 va alternar la seva residència entre Luxemburg i Barcelona, fent de fotògraf freelance per a Getty Images. El 2007 se'n va tornar a viure a l'Argentina, on va estar actiu fins al final de la seva vida implicant-se en la lluita contra el coronavirus al seu país. Al llarg de la seva carrera va rebre nombrosos guardons.